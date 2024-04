Grupo Vivhas consolida internacionalização e inaugura sede no México

Especializada em tecnologia para o setor da saúde, grupo investiu R$ 1,5 milhão. Objetivo é abrir operações na Bolívia ainda em 2024

Por Wesley Colpani

O Grupo Vivhas, maior ecossistema de tecnologia e inovação para o setor de saúde, acaba de concluir seu processo de expansão LATAM e inaugura sua sede no México. A expansão estratégica reforça o compromisso da marca em fortalecer sua presença internacional e atender às crescentes demandas do mercado latino-americano.

Localizada na Cidade do México, a unidade servirá como centro operacional para coordenar todas as demandas no país. Para Miguel Gomes, CEO do Grupo Vivhas, a expansão para o mercado mexicano é o primeiro passo do plano de internacionalização do grupo, que prevê iniciar suas operações na Bolívia e Argentina ainda neste ano.

“Estamos extremamente satisfeitos com a internacionalização de nossas operações. Reconhecemos o tamanho e a importância do mercado brasileiro, mas percebemos haver uma lacuna de demandas que não param de crescer no mercado latino-americano. Por isso, além de inaugurar nossa sede no México, nosso próximo foco de expansão pela América Latina é a Bolívia, uma vez que a Vivere, nossa frente especializada na distribuição e implementação de sistemas de gestão hospitalar, já conta com a Clínica de las Américas (CLA), como cliente, o que reforça nosso compromisso com a inovação e a oferta de soluções aos nossos clientes”, detalha Gomes.

A atuação do Grupo já conta com uma base de clientes consolidada no país, estabelecendo relações sólidas com empresas locais e multinacionais. A expansão física para o país visa fortalecer ainda mais essas parcerias e oferecer suporte personalizado aos clientes da região.

“Enxergamos um grande potencial no México e estamos empolgados com as possibilidades que esta expansão nos oferece. Nossa missão é continuar inovando, oferecendo serviços de alta qualidade e estabelecendo parcerias de longo prazo com empresas locais. Este é apenas o começo de uma jornada emocionante no mercado mexicano”, reforça Miguel.

Ao todo, o grupo investiu mais de R$ 1,5 milhão para consolidar a expansão no país e solidificar sua presença LATAM, além de reafirmar seu compromisso com a excelência, inovação e satisfação do cliente em todas as geografias em que atua.

“Acreditamos que esses esforços não apenas solidificam nossa posição no mercado, mas também reforçam nossa dedicação em oferecer soluções de qualidade que atendam às necessidades de nossos clientes. Ou seja, com a nova sede no México, impulsionaremos e facilitaremos a adesão das tecnologias que oferecemos às clínicas e hospitais de todo o País”, finaliza o CEO.

Sobre o Grupo Vivhas

O Grupo Vivhas é o maior ecossistema de tecnologia e inovação para o setor de saúde brasileiro. A marca, que reúne as empresas Vivere, Ghas Consulting, Zion e DTI, tem capacidade de atuar e atender seus clientes de ponta a ponta, desde soluções em infraestrutura a Service Desk. Atualmente, o Grupo tem como principal parceiro a Philips e conta com mais de 100 clientes ativos, entre eles a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas de Goiás (FUNDAHC), o CDLA Einstein Goiânia, a Unimed Goiânia, Hospital Urológico de Brasília e outros.

Para mais informações, acesse https://vivhas.com.br/.