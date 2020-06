Grupo Solví investe R$ 10 milhões em cestas básicas às comunidades carentes e no apoio aos garis

Dinheiro foi injetado através da campanha #umgestodegratidão, que traz artistas e representantes da empresa para mobilizar a coleta de donativos em meio à pandemia do coronavírus

Para atenuar os efeitos do coronavírus nas suas operações e junto aos mais necessitados, o Grupo Solví – empresa comprometida em soluções de resíduos e saneamento – tem investido um total de R$ 10 milhões por meio da campanha #umgestodegratidão. Os recursos foram injetados na compra de 183 toneladas de cestas básicas a serem distribuídas às comunidades carentes de todo o Brasil. A companhia também utilizou esse montante em máscaras de proteção e equipamentos de proteção individual (EPIs) de reforço usados pelos agentes de limpeza, em garrotes para os caminhões, produtos de limpeza e consultoria em comportamento seguro junto aos seus colaboradores.

Iniciada no fim de abril, a campanha atua em duas frentes de auxílio à sociedade durante a pandemia. A primeira foi na valorização dos seus funcionários por meio de um agradecimento por seguirem na linha de frente de um dos serviços considerados essenciais para manter as cidades limpas e garantir o destino do lixo de maneira ambientalmente adequada. Ainda dentro deste apoio, destacam-se a assessoria especializada em epidemiologia, atendimento médico nas instalações e orientação psicológica para os funcionários e lideranças.

Ao mesmo tempo, a ideia é apoiar as famílias carentes com mais necessidade de ajuda diante da pandemia, através de doações. “Precisamos nos mobilizar para auxiliar quem não pode trabalhar nessa quarentena ou que teve seus rendimentos reduzidos, como também reconhecer os nossos profissionais que têm desempenhado esse papel essencial nos serviços essenciais à população. Foi uma forma de agradecer com uma bela mensagem e para mobilizá-los nessa causa”, comemorou Ana Rita Lopes, gerente de Comunicação e Marketing do Grupo Solví e responsável pela gestão do Instituto Solví.

A campanha #umgestodegratidão conta ainda com a participação do Grupo Carrefour, da EMS Farmacêutica e do Grupo Voto. Além disso, a iniciativa também tem o apoio de entidades de classe e filantrópicas, como a Associação Irmãs Auxiliadoras Déias do Brasil, o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo (Selurb), Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza (ABLP) e Associação Brasileira de Empresas Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre).

O Instituto Solví usou seu perfil no Instagram para realizar a #LIVEDOBEM ao vivo com músicas, bate papo e curiosidades sobre os artistas convidados. As transmissões pelo Instagram do Instituto Solví contaram com as participações do ator e apresentador Joaquim Lopes – que comandou boa parte delas -, o também ator Beto Sargentelli, a atriz Eline Porto, os cantores Hugo Rafael Marcella Fogaça Pamella Machado e Anna Akisue, além do lutador Rodrigo Nogueira, o Minotauro, entre outras personalidades.

Os participantes doaram seus cachês para serem revertidos no reforço das cestas básicas e itens de higiene pessoal. Os espectadores interessados em contribuir com a ação puderam aderir pelo WhatsApp (11) 98509-0658. As participações também poderão ser acompanhadas pelo Facebook, caso os colaboradores não consigam assistir na hora.

Apoio às comunidades

A campanha fará a distribuição dos donativos para as comunidades carentes dos municípios onde o Grupo Solví tem empresas. O cadastramento das famílias e das regiões que receberão esse apoio tem sido organizado pela Associação Irmãs Auxiliadoras Déias do Brasil. “A ideia é fazer um trabalho logístico para evitar aglomerações de pessoas em razão da pandemia.

Ainda nessa frente da campanha, o Grupo Carrefour e a EMS Farmacêutica também entram com doações. As duas empresas garantiram mais cestas básicas e suplementos nutricionais, respectivamente. O Grupo Voto tem atuado no trabalho de busca de mais parceiros para esse trabalho desenvolvido pela companhia. O Selurb, a ABLP e a Abetre dão apoio institucional à campanha.

Grupo Solví Soluções para a Vida

Com mais de 40 anos de atividade, é composto por 62 empresas, que oferecem serviços para os setores de Resíduos Públicos, Soluções Industriais, Saneamento e Valorização Energética. Presente nos grandes centros urbanos do Brasil, Peru, Argentina e Bolívia, o Grupo Solví conta com mais de 13 mil colaboradores em todas as suas unidades.

