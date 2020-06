Grupo Sabin é a ‘Empresa do Ano’, de acordo com o Guia Exame da Diversidade

A trajetória de 36 anos de gestão que aposta na valorização, diversidade e equidade da empresa e os investimentos contínuos para oferecer medicina diagnóstica de excelência deram ao Sabin o título de Empresa do Ano, do Guia Exame da Diversidade

Dia 05 de junho de 2020 uma data que entra para a história do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica. A empresa recebeu o título de “Empresa do Ano” no Guia Exame da Diversidade.

A publicação, que já está nas bancas de todo o país e nas principais plataformas digitais, destaca como o Sabin se tornou referência em medicina diagnóstica e é um dos maiores players do setor no país, apostando em um modelo de gestão que favorece de forma significativa o ambiente de trabalho saudável e positivo, em que os profissionais são valorizados e têm seus talentos reconhecidos.

Criado em 2018, o reconhecimento é uma iniciativa da Exame, em parceria com o Instituto Ethos, e contribui para que empresas possam gerir seus negócios de forma socialmente responsável. Para reconhecer o Sabin como a Empresa do Ano, os analistas do Guia coletaram dados e submeteram à uma metodologia própria, com base na adaptação de uma série de guias temáticos desenvolvidos pelo Ethos e pelos parceiros Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert), Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero, Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, Movimento Mulher 360 e Rede Empresarial de Inclusão Social (Reis).

Dentre os fatores que levaram à mais esta conquista da empresa estão a promoção da diversidade dentro da companhia e a inclusão como meio sustentável para o sucesso e resultados efetivamente positivos nos negócios. Além disso, condições determinantes como o clima organizacional, as políticas de atração e retenção de talentos, os investimentos em produtividade, pesquisa e desenvolvimento de produtos ou serviços foram determinantes para a liderança no ranking do Guia.

Outro fator destacado na avaliação foi o comitê de diversidade e inclusão, criado em 2018, que propicia inciativas de promoção de grupos sociais diversos. O cumprimento da cota legal de pessoas com deficiência (PCDs) e as apostas nas políticas de inclusão para o público LGBTI+ foram outros critérios analisados e que ratificaram o Grupo Sabin como Empresa do Ano.

Para a Presidente Executiva do Grupo Sabin a conquista não poderia ser mais celebrada. “Vivemos um momento tão delicado de pandemia no Brasil. Tivemos dias difíceis e a dedicação e coragem de nossos mais de cinco mil colaboradores nos inspiraram nesta jornada, para seguir oferecendo ao país os melhores serviços de saúde. Uma conquista deste patamar nos faz ter a certeza que estamos no caminho certo, ao valorizar nosso time, ao assegurar uma gestão colaborativa, onde eles possam ser ouvidos e participar ativamente na construção de um ambiente acolhedor e plural . Nesta troca, as relações de confiança entre líderes e suas equipes ficam mais fortalecidas e favorecem a autorrealização dos nossos profissionais e uma cultura voltada à inovação”, destaca a Presidente.

Presente em todas as regiões do país, o Grupo Sabin conta com 296 unidades e divide com os gestores e colaboradores de norte a sul do país mais esta conquista. “O Brasil é um país tão diverso e a nossa realidade como organizaçao não poderia ser diferente. Aqui no Sabin equidade, diversidade, inclusão fazem parte do nosso cotidiano. Arrisco dizer que hoje somos ‘a cara do Brasil'”, se orgulha a executiva que destaca “Somos uma empresa com um time especial, em sintonia com nossos valores e propósitos. São profissionais destemidos e que nos motivam e nos provocam a sermos melhores e seguir em busca da excelência em nossos serviços de saúde e do cuidado com o bem maior: a vida”, declara.

Inspirar para prosperar

Fundado em Brasília, há 36 anos, pelas bioquímicas, Janete Vaz e Sandra Costa, o Grupo Sabin Medicina Diagnóstica contabiliza reconhecimentos e premiações e se destaca no cenário nacional pelos investimentos nas melhores práticas de saúde, para oferecer serviços de qualidade e excelência em cada uma das suas 296 unidades distribuídas de norte a sul do país.

Com mais de três décadas dedicadas à medicina diagnóstica, o Grupo oferece serviços de análises clínicas, diagnóstico por imagem, imunização e check up executivo e, recentemente, realizou investimentos na área de atenção primária à saúde, e possui uma cultura organizacional e práticas que valorizam seus profissionais e contribuem para um ambiente cada vez mais eficiente e inovador. “Aqui no Sabin nossos colaboradores contribuem para que líderes e gestores tenham um olhar mais cada vez atento à inovação e melhores práticas. É uma conexão contínua. Aqui ensinamos e aprendemos de forma sólida, orgânica e extremamente colaborativa e juntos desenvolvemos soluções e estratégias para garantir serviços de saúde com excelência e humanização”, afirma a Presidente.

