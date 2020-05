Governo Federal entrega mais 8km de pista remodelada na BR-080/GO

DNIT concluiu restauração de trecho entre divisa do Distrito Federal e Padre Bernardo (GO) com alargamento de pista e correção de curvas

Publicado por: Rosano Almeida

O Governo Federal entregou, nesta sexta-feira (8), mais 8 quilômetros de pista remodelada na BR-080/GO, entre a divisa do Distrito Federal e o município de Padre Bernardo, em Goiás. A obra, executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está com 66% dos serviços concluídos em trecho de 181 quilômetros.

Os serviços incluíram a restauração total to asfalto, o alargamento da pista de 8m para 12m, a correção de geometria pontos críticos (curvas suavizadas) e a duplicação de travessias urbanas.

De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a obra é muito importante para o Centro-Oeste. “Há cinco anos o estado espera a conclusão dessa obra na BR-080, e o Governo Jair Bolsonaro vai concluí-la até julho deste ano. Trata-de de intervenções relativamente simples, mas de grande impacto na redução de acidentes. Estamos salvando vidas através da engenharia”, destacou Freitas.

O local, anteriormente considerado crítico pelo índice considerável de acidentes, recebeu, desde 2019, serviços de adequação da plataforma incluindo as travessias urbanas de Macieira, Trajanópolis e Taboquinha. Desde 2015 o DNIT vem tentando concluir essa obra que conta com investimento de R$ 172 milhões.

Para o diretor-geral do DNIT, General Santos Filho, a entrega dessa obra trará maior segurança e benefícios para população. “Quando iniciamos a obra na rodovia, notamos que ela é uma rodovia com tráfego intenso e com sérias restrições como: largura reduzida e curvas perigosas. O trabalho do DNIT na BR-080 em Goiás permitiu ampliar a plataforma e corrigir geometria particularmente das curvas”, ressaltou.

Atualmente as equipes do DNIT trabalham na aplicação do revestimento final com 9 centímetros de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) sobre o revestimento realizado com Tratamento Superficial Duplo (TSD), nos 37 quilômetros restantes.

Assessoria Especial do Ministério da Infraestrutura