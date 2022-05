Governador Mauro Mendes confirma presença na celebração dos 200 anos do GOB em Cuiabá

Publicado por: Rosano Almeida

Da Assessoria

O Governador de Mato Grosso Mauro Mendes, recebeu em audiência no dia (10.05.2022) em seu gabinete, o Eminente Grão-Mestre Ivo Matias do GOB-MT, ocasião em que acolheu o convite especial para se fazer presente na cerimônia pública de celebração dos 200 Anos do Grande Oriente do Brasil, no próximo dia 21 de maio, no Teatro Zulmira Canavarros à partir de 19:00 horas.

Participaram da reunião, o Cel. Assis, ex Comandante da PM de Mato Grosso e nosso Ir. Murilo Bianchini, Secretário de Previdência e Assistência do GOB-MT e Assessor de Gabinete do Governador Mauro Mendes.

Muito solícito e à vontade o Governador Mauro Mendes abordou vários aspectos da gestão estadual, enfatizando em particular a recuperação econômico-financeira do Estado com investimentos públicos relevantes na área social e de infraestrutura.

GOB-MT