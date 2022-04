Governador discute novas oportunidades de negócios entre Mato Grosso e a Índia

Mauro Mendes recebeu o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy

Publicado por: Rosano Almeida

Por Lucas Rodrigues

O governador Mauro Mendes recebeu o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, e discutiu a expansão das relações comerciais entre Mato Grosso e o país indiano.

A reunião ocorreu na manhã desta quarta-feira (20.04). Também participaram o secretário-chefe da Casa Civil, Rogério Gallo, a comitiva do embaixador e servidores do Núcleo de Relações Internacionais do Governo.

Durante o encontro, Mauro Mendes falou das potencialidades de Mato Grosso, especialmente no agronegócio, uma vez que o Estado é o maior produtor brasileiro de soja, milho, algodão, etanol de milho e carne.

“Conversamos sobre diversas oportunidades de comércio do mercado mato-grossense com o mercado indiano. A Índia é o segundo país do mundo em termos de população, só perde para a China. Tem mais de 1,4 bilhão de pessoas. É um grande mercado consumidor que pode comprar muitos produtos que são produzidos na área de alimentos do nosso estado”, afirmou.

O governador articulou com o embaixador uma futura visita de representantes do Governo de Mato Grosso e de empresários mato-grossenses à Índia, bem como de empresários indianos a Mato Grosso.

“Esse intercâmbio vai fortalecer nossos laços comerciais. Isso gera mais dividendos, receitas, empregos e oportunidades aqui para Mato Grosso”, declarou.

De acordo com o embaixador Suresh Reddy, a Índia e Mato Grosso têm enorme potencial de expandir negócios e realizar investimentos, pois ambos são “grandes potências econômicas e agrícolas”.

“A Índia hoje é a quinta maior economia do mundo, mas ainda temos muitas oportunidades de negócios. Discutimos a possibilidade de cooperação na área de governança digital, na área de automóveis, na agricultura e em várias áreas. A Índia está se transformando em uma potência de transformação digital, mas também há muitas outras áreas nas quais podemos aprender com Mato Grosso”, destacou o embaixador.

Secom-MT