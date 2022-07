Goiás ganha o maior letreiro formado por placas fotovoltaicas do país

Estância K, em Bela Vista de Goiás, instalou usina solar com 297 painéis que ocupam uma área de 756 metros quadrados

Usina solar da Estância K tem 297 placas que ocupam área de 756 metros quadrados. Energia solar vai evitar emissões que equivalem ao plantio de 9 árvores por mês

Por Vanessa Texeira

A energia solar ganha cada vez mais adeptos no Brasil, tanto pela economia que proporciona na conta de luz, quanto pelo aspecto ambiental, ao reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Em Bela Vista de Goiás, a Estância K, produtora de gado Gir para leilão, descobriu mais uma utilidade para as placas fotovoltaicas: compor o letreiro com o nome da fazenda.

A usina, instalada pela WorkSolar com equipamentos Renovigi, tem 297 placas, que ocupam uma área de 756 metros quadrados, captando a luz do sol para gerar energia, e projetando o nome da Estância K. A geração estimada por mês é de 19.400 KWh, o que corresponde ao consumo de 974 geladeiras ou 17.556 banhos. Em termos ambientais, será evitada a emissão de 2.423 kg de CO2, equivalente ao plantio de 9 árvores por mês.

De acordo com Guilherme Gronefeld, diretor da WorkSolar, a montagem das nove letras que compõem a usina solar foi um grande desafio, mas o resultado surpreendeu. “Este é o maior letreiro com placas solares que já fizemos. À noite, será iluminado por refletores, podendo ser visto a léguas de distância de quem passa pela rodovia. Além da beleza, a usina trará mais eficiência, economia e sustentabilidade à Estância K”, comentou.

O investimento foi de R$ 700 mil na geração solar, que vai proporcionar uma economia de cerca de R$ 23 mil na conta de luz. Como está ligada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), a fazenda poderá recuperar em créditos o excedente de energia gerado.

Segundo o CEO da Renovigi, Gustavo Müller Martins, a energia solar tem sido uma grande aliada da agroindústria, que conta com linhas específicas de financiamento. “A energia solar representa um ganho econômico substancial nos processos produtivos do setor agro, além de proporcionar uma energia firme em regiões de final de linha ou que, muitas vezes, não estão conectas à rede elétrica. Sem contar os ganhos ambientais, pois ao optar pela energia solar, o fazendeiro está reduzindo sua pegada de carbono, contribuindo para frear o aquecimento global”, ponderou.

A WorkSolar tem um ano de funcionamento e já atingiu a marca de 1,5 MW em instalações, o equivalente a cerca de R$ 5 milhões em faturamento. Credenciada da Renovigi, a empresa tem projetos em praticamente todas as regiões do Brasil e sócios famosos, como a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, entusiastas das fontes renováveis de energia. “Zelar por um futuro melhor faz parte desse movimento de cuidado e conscientização. Decidimos entrar como sócias da WorkSolar, uma empresa que nasceu com o propósito de transformar o país de forma sustentável e inovadora”, disseram em suas redes sociais.

“A energia solar vem crescendo muito no Brasil. Vários fatores contribuem para isso, como o menor custo dos equipamentos, as diversas linhas de financiamento oferecidas por instituições de crédito, e as metas de redução nas emissões de CO2 adotadas tanto pelos governos e empresas”, disse Guilherme.

De acordo com Diego Leonel, Supervisor Regional da Renovigi no Centro-Oeste, a região tem um potencial de crescimento gigantesco, não apenas por ser o berço do agronegócio, como também pelas demandas residenciais e de serviços.

De acordo com dados da ABSOLAR, a região, formada pelos estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e DF, já atingiu 1,6 GW de potência instalada em geração distribuída em maio. O Brasil conta com 15,8 GW operacionais, que corresponde a 23,6 milhões de toneladas de CO2 evitadas.

Danthi Comunicações