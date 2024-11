G20 SOCIAL – CAIXA ASSINA ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO DA

IGUALDADE RACIAL PARA CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES FINANCEIRAS INCLUSIVAS

Parceria apoia projetos que fomentem a cidadania financeira em prol de comunidades invisibilizadas no sistema bancário tradicional

Da assessoria

A CAIXA e o ministério da Igualdade Racial (MIR) assinaram, nesta sexta-feira (15.11), durante a programação do G20 Social, no Rio de Janeiro (RJ), Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para a criação de soluções financeiras decoloniais que incorporem os princípios da economia solidária em prol de comunidades invisibilizadas no sistema bancário tradicional. Firmaram o acordo o presidente da CAIXA, Carlos Vieira, e a ministra Anielle Franco.

A parceria prevê a capacitação dos empregados do banco em relação ao letramento racial, com o apoio do ministério, além de soluções para a promoção da cidadania financeira de grupos minorizados. Por meio do ACT, serão desenvolvidos projetos, produtos e serviços bancários para atender as necessidades das comunidades negras, quilombolas, ciganas e de matriz africana.

“Esta assinatura materializa a estratégia da CAIXA de estar alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Queremos consolidar o banco como protagonista na promoção da equidade e inclusão social, porque a nossa missão é chegar também nas regiões mais remotas e apoiar as comunidades vulneráveis”, avaliou o presidente Carlos Vieira.

“Esse acordo é um passo importante para enfrentar as desigualdades, enxergar as pessoas que não têm acesso a direitos. Seja nos quilombos, nas favelas e periferias, nos pequenos negócios e iniciativas familiares ou nas propostas inovadoras de tecnologia, a população negra tem mostrado sua capacidade e o quanto precisa de mais apoio e investimento”, destaca Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial.

Ao longo do segundo semestre de 2024, a CAIXA tem dialogado com os ministérios dos Povos Indígenas, dos Direitos Humanos e Cidadania e da Igualdade Racial para debater soluções financeiras que atendam as necessidades desses coletivos. O ACT será o primeiro para viabilização dessas medidas.

A CAIXA vai elaborar e executar ações de capacitação relacionadas a temas raciais e suas interseccionalidades voltadas para os seus empregados. O banco também irá realizar diagnóstico visando a construção de soluções e produtos financeiros voltados à população negra, incluindo cidadania financeira e a inclusão socioprodutiva. O ministério irá prestar apoio à CAIXA em todas as etapas.

G20 Social:

O G20 Social, evento que antecede o G20, é uma iniciativa do Governo Federal para promover a participação da sociedade civil na construção de políticas públicas, ampliando a contribuição de diversos atores não-governamentais nos processos decisórios da Cúpula de Líderes das 20 maiores economias do mundo.

A CAIXA está presente na programação com dois painéis, sobre finanças decoloniais e habitação social, e por meio de oficinas relacionadas à inclusão social e financeira, desenvolvimento sustentável, entre outros temas. No evento, o banco conta ainda com um estande interativo para receber os participantes.

Confira mais informações sobre a participação da CAIXA no G20.

CAIXA