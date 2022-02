Fundação oferece 14 cursos gratuitos on-line e com certificado

Publicado por: Rosano Almeida

Por Assessoria

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), uma das mais tradicionais instituições de ensino superior do Brasil, está oferecendo 14 cursos on-line, totalmente gratuitos, com carga horária de 3 a 30 horas ao total. Para se inscrever, basta acessar o site, realizar a inscrição e começar a estudar.

As oportunidades são para diversas áreas, como Gestão, Finanças, Soft Sills e Educação. Os cursos são voltados a profissionais que queiram se especializar ou adicionar conhecimento à sua formação acadêmica, e também garantem certificado de participação aos alunos que obtiverem nota mínima em uma prova, que também é realizada de forma on-line.

CONFIRA A LISTA DE OPORTUNIDADES:

Autogestão de Carreira

Entenda a importância de um projeto de carreira e como se motivar para isso. Como fazer a gestão da carreira individual e também da carreira organizacional.

Prof. Augusto Dutra Galery

Carga horária: 6h

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Básico de Técnica em Riscos Pessoais (VG/AP)

Destina-se aos profissionais de Corretoras, Assessorias e Seguradoras, que estejam ingressando na área técnica ou comercial de Vida. O curso possibilita a aquisição de conhecimentos conceituais sobre Riscos Pessoais.

Prof. Marcelo de Figueiredo

Carga Horária: 15h

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Blended: Possibilidades para inovar o processo de Ensino-Aprendizagem

Voltado a gestores, professores e outros profissionais da área da educação interessados em conhecer conceitos e aplicações do ensino híbrido “Blended”. O curso possibilita conhecer os tipos de ensino híbrido, organizar um processo de ensino híbrido, objetos de aprendizagem que podem compor o ensino híbrido, além de conceitos e aspectos operacionais de um processo de ensino híbrido.

Prof. Wanderley Carneiro

Carga Horária: 8H

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Comunicação Não Violenta

Entenda os comportamentos tóxicos e seus impactos sobre os profissionais, equipes e organizações.

Profª Maria de Lurdes Zamora

Carga horária: 8h

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Demonstração do Fluxo de Caixa

Entenda como um fluxo de caixa e os demonstrativos que deles se originam são fundamentais para que um gestor possa avaliar corretamente o andamento dos seus negócios.

Prof. Rina Xavier Pereira

Carga horária: 4h

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Gestão de Pessoas para Proprietários de Empresas

Voltado para empresários, empreendedores ou profissionais que estão desenvolvendo seus planos de negócios, ou profissionais do alto escalão das empresas com potencial para transformar a gestão de pessoas. Os participantes desenvolverão um projeto de transformação de como uma empresa faz a gestão de pessoas. O curso é parte integrante da Pós-Graduação em Gestão de Negócios para Proprietários de Empresas e está sendo oferecido gratuitamente, com objetivo de ajudar transformar empresas. Metodologia inovadora de ensino, que tem conteúdo prático e vivencial para transformação de negócios.

Professores: Patricia Morilha e Sérgio Muritiba

Carga horária: 30h

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Inteligência Emocional na Formação dos Líderes

O objetivo é ensinar o que significa ser emocionalmente inteligente, relacionar a inteligência emocional com diferentes tipos de liderança, identificar os comportamentos de líderes de sucesso, dentre outros.

Profª Daniela Medeiros

Carga horária: 4h

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Introdução ao Mercado de Ações

O mercado financeiro no Brasil passou por diversas mudanças importantes, e este curso introdutório ao Mercado de Capitais tem como principal meta eliminar as dúvidas que limitam o acesso de todos ao mercado de investimento em ações.

Prof. Eduardo Becker Júnior

Carga horária: 8h

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Liderança de Pessoas na Prática

Aborda temas como as exigências do mercado atual para o exercício da liderança, as relações humanas que interferem na forma de gerenciar pessoas, o novo perfil do líder e os mais atualizados conceitos de liderança.

Prof. Lauro Eduardo de Russi

Carga horária: 4h

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Networking: Mitos e Verdades em Gestão de Carreiras

O curso esclarece as principais dúvidas em relação ao que é se relacionar de modo correto, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, e a importância do networking.

Prof. Marcos Minoru Nakatsugawa

Carga horária: 3h

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Resolução de Problemas e Tomadas de Decisão

Desenvolva o conhecimento em estratégia e métodos aplicados a resolução de problemas e ao processo decisório.

Prof. Paulo Ortiz

Carga horária: 4h

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Simples Nacional

O curso aborda temas sobre a Lei Complementar nº 123, de 2006, que estabelece normas gerais relativas às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Prof. Tiago Nascimento Borges Slavov

Carga horária: 4h

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Teletrabalho Emergencial em Época de Pandemia: a Solução Está em Casa

O curso discute o tema teletrabalho e suas relações e impactos no contexto de uma pandemia como Covid-19. Voltado para gestores de empresas e profissionais que tenham interesse em conhecer acerca dos aspectos gerais relacionados ao teletrabalho em tempos de pandemia.

Prof. Alvaro Augusto Araujo Mello

Carga horária: 6h

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Videoconferência: incentivo e boas práticas do uso das câmeras de vídeo

O curso discute algumas diferenças fundamentais entre o Ensino a Distância e o Ensino Remoto Emergencial, investigando por que alguns participantes não abrem suas câmeras durante as videoconferências, discutindo algumas medidas que podem motivá-los a abrirem as câmeras e consequentemente melhorar o processo de comunicação.

Professores: Luciana Barragan e Wanderley Carneiro

Carga Horária: 8 horas/aula

Inscrições e mais informações: clique aqui.

Sobre a FECAP

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) é referência nacional em Educação na área de negócios desde 1902. A Instituição proporciona formação de alta qualidade no Ensino Médio (técnico, pleno e bilíngue), Graduação, Pós-graduação, MBA, Mestrado, Extensão e cursos corporativos e livres.

Diversos indicadores de desempenho comprovam a qualidade do ensino da FECAP: nota 5 (máxima) no ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e no Guia da Faculdade Estadão Quero Educação 2021, e o reconhecimento como melhor centro universitário do Estado de São Paulo segundo o Índice Geral de Cursos (IGC), do Ministério da Educação. Em âmbito nacional, considerando todos os tipos de Instituição de Ensino Superior do País, a FECAP está entre as 5,7% IES cadastradas no MEC com nota máxima.