Fritadeira elétrica é alternativa na preparação de alimentos saudáveis

Da Assessoria

A fritadeira elétrica está na lista dos produtos mais desejados na temporada de promoções do mês de novembro. E a aquisição pode ser uma boa alternativa para uma alimentação mais saudável, segundo a nutricionista Fernanda Leister, do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica.

O cuidado, segundo ela, está no tipo de alimento. A busca por produtos menos calóricos se mostra importante para complementar o ciclo de uma prática saudável envolvendo esse tipo de utensílio.

Um estudo da empresa Nielsen, que avalia o comportamento do consumidor brasileiro, mostra que 59% dos entrevistados buscarão eletrodomésticos nesta temporada de promoções. Os celulares vêm a seguir, com 56%.

O nome do eletrodoméstico em inglês é “air fryer”, ou frita com o ar. “São aparelhos que estão contribuindo para a vida das pessoas. Um mecanismo faz com que o ar de dentro da fritadeira gire em alta velocidade, e de maneira circular”, relata Fernanda.

A temperatura sobe e o ar quente frita o alimento. “A preparação nessas condições faz com que o alimento pareça que está assado”, conta Fernanda. “Sem adição do óleo vegetal, essa forma de preparo é saudável”.

Cuidado com a gordura

Fernanda, porém, faz um alerta sobre o conteúdo. “Se já é um alimento com muita gordura, o aparelho não vai tirar essa gordura e, portanto, ela não vai deixar a refeição saudável”, cita.

As batatas congeladas, prontas para fritar, são um exemplo. Elas já têm óleo na composição. “Quando você faz o preparo, dá pra ver aquele óleo que fica na fritadeira. Esse tipo de alimento não é tão bom para consumo, por mais que não tenha sido adicionado óleo no aparelho”.

A alternativa é o preparo em casa. “Recomendo comprar a batata ‘in natura’, picar e acrescentar temperos naturais”, afirma.

Desde que a pessoa escolha boas opções, também dá para fazer carnes. Peixe, frango, carne bovina e de porco estão na lista. Porém, a de porco precisa ser magra.

“Tem diversas receitas na internet que usam a fritadeira para preparar legumes, por exemplo”, conta a nutricionista. A lista de complementos numa refeição inclui abóbora cabotiá (ou japonesa), abobrinha, tomate, brócolis e vagem. O preparo é similar ao da batata: cortar em pedaços pequenos, temperar e levar à fritadeira. “Dá até para fazer bolo”, diz a nutricionista.

No cotidiano das pessoas, marcado por agendas corridas, é outra vantagem. “A fritadeira ajuda muito na questão da praticidade porque é uma máquina que vai preparando o alimento sozinha. É só colocar o tempo para fritura e a temperatura desejada, e você pode preparar outros alimentos ou fazer outras tarefas”, explica Fernanda.