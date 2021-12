Fretebras revela crescimento de 74,3% no registro de micro e pequenas transportadoras do Centro-Oeste

Maior facilidade para se adequar à digitalização do setor fez com que micro e pequenas crescessem até 200% durante a pandemia;

Publicado por: Rosano Almeida

Por André Moraes

A digitalização do setor de logística tem favorecido as micro e pequenas empresas. É o que mostra uma análise feita pela FreteBras, maior plataforma de transporte de cargas da América do Sul. O estudo realizado a partir dos cadastros realizados em sua plataforma, de janeiro a setembro de 2021, aponta que o volume de micro e pequenas transportadoras do Centro-Oeste aumentou em 74,3%, em comparação com o mesmo período de 2020.

Entre os destaques da região estão o estado de Goiás, que passou de 130 novas micro e pequenas transportadoras cadastradas em 2020, para 217 neste ano, um aumento de 66,9%. Em Mato Grosso, o crescimento nos cadastros foi de 72,5%, já que passou de 120 para 207 novas empresas registradas na plataforma da FreteBras.

Volume de fretes cresce à medida que empresas se adaptam ao novo cenário

Na questão de volume de fretes, a FreteBras identificou um aumento médio de 30% de janeiro a setembro de 2021, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Dentre as categorias analisadas, as que mais obtiveram aumento foram Micro-Empresa (não MEI) e Empresa de pequeno porte (não optante pelo Simples Nacional) que cresceram 43% e 18%, respectivamente, no volume de fretes . Com quase 300 startups de logística no Brasil oferecendo soluções para uma gestão mais eficiente e segura do negócio, as micro e pequenas empresas conseguiram se adaptar melhor em função do seu tamanho e menor investimento em ativos imobilizados, como frotas próprias, além da maior facilidade de incluir a digitalização em seus processos de trabalho.

Os dados da FreteBras mostram que mais da metade (66%) dos novos cadastros de assinantes em sua plataforma, de janeiro a setembro deste ano, foram somente de micro empresas, sendo que o número de novas micro e pequenas transportadoras aumentou 45%neste período,

“Ao optarem pela contratação de caminhoneiros terceirizados (autônomos) para realizar seus fretes, as micro e pequenas conseguiram aproveitar uma série de vantagens, como, por exemplo, uma economia de 23% na contratação do frete, em comparação com a realização desse mesmo frete com frota própria. As facilidades de uma plataforma como a FreteBras auxiliam muito nessa questão. Para se ter uma ideia, a contratação de motoristas é feita em questão de minutos. As transportadoras que adotaram a terceirização digital dos fretes obtiveram crescimento de até 200% durante a pandemia”, Bruno Hacad, Diretor de Operações da FreteBras.

Investimentos em segurança aumentam a confiança na digitalização do frete

A preocupação com a segurança é uma constante no setor dos transportes rodoviários de carga, já que os roubos e desvios geram prejuízos de mais de R﹩ 1 bilhão em todo o País. A FreteBras informou que tem investido em projetos que ajudam a tornar o circuito de fretes no Brasil mais seguro. Em 2021, a logtech destinou R﹩ 30 milhões ao programa Frete Seguro, que inclui uma série de iniciativas para levar mais segurança aos fretes rodoviários no país.

“Ficamos muito felizes de oferecer, gratuitamente, um serviço de consulta dos motoristas para as empresas, que avalia se o caminhoneiro está apto a realizar o frete ou se existem riscos no transporte. Além disso, durante o ano de 2021, a FreteBras investirá R﹩ 30 milhões em novas iniciativas de segurança para apoiar todo o setor de transporte rodoviário de cargas”, finaliza Hacad.

Metodologia

Foram analisados o número de cadastros e o volume de fretes publicados na plataforma da FreteBras por micro e pequenas transportadoras, no período de janeiro a setembro de 2020 e 2021. Dentre as categorias das empresas analisadas estão: MEI; Micro-empresa, não MEI; empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional; e empresa de pequeno porte, não optante pelo Simples Nacional.

