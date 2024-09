Fotografia do Museu do Morro da Caixa d´Água Velha fica em terceiro lugar em concurso

Por Laura Resende

Elevado a Patrimônio Cultural da cidade pela Câmara Municipal de Cuiabá em 1991, o Museu do Morro da Caixa d´Água Velha foi o cenário escolhido por Carlos Alberto Soares, para o clique que lhe rendeu prêmio de terceiro lugar em concurso. O edital era o de Fotografia de Arquitetura e Paisagem Urbana Mato-grossense do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU/MT), e a imagem concorreu na categoria Patrimônio Histórico.

A seleção considerou imagens registradas no estado de Mato Grosso com o tema “Arquitetura e Paisagem Urbana Mato-grossense”. Podiam participar qualquer pessoa física interessada, residente no Brasil, fotógrafo amador ou profissional. As inscrições eram gratuitas e a premiação totalizou 30 mil reais.

Com o concurso o Conselho busca valorizar as referências arquitetônicas e urbanísticas de Mato Grosso e divulgá-las aos profissionais e à sociedade. Além disso, as fotos irão compor um banco de imagens para o CAU/MT, podendo ser utilizadas em campanhas de comunicação, eventos, divulgações institucionais e outras ações do Conselho.

A fotografia em preto e branco, mostra o espaço que hoje é um museu, que abriga diversas exposições e variados eventos. No entanto, o nome “Caixa D’água” revela a história do local. Antes de ser abrigo para a obras de arte, o local era utilizado para abastecer a cidade.

A imagem de Carlos mostra uma das galerias subterrâneas. Cada uma com sete metros de altura e dezoito de comprimento. Suas paredes apontam aspectos das antigas técnicas de construção, que usavam pedra canga e cristal, e argamassa sem cimento, com areia lavada e cal virgem, construindo paredes com mais de meio metro de largura.

História do Museu

Com capacidade para armazenar 1,2 milhão de litros, a caixa d’água foi construída no século XIX, no morro localizado aos arredores de Cuiabá. Inaugurada em novembro de 1882, na gestão do Coronel José Maria de Alencastro, durante 142 anos foi a responsável pelo abastecimento da capital, que contava então com pouco mais de 20 mil habitantes.

A água, captada pela Hidráulica do Porto, por máquina à vapor, diretamente do rio Cuiabá, era distribuída por canos de ferro fundido e, aproveitando a gravidade, chegava às bicas espalhadas pela área central da cidade, das quais eram carregadas em tambores por carroças e charretes ou em baldes, nos ombros de homens ou nas cabeças de mulheres, que, muitas vezes, faziam desse trabalho seu ganha pão.

O crescimento da população exigiu outras alternativas de abastecimento, e a velha caixa d´água foi desativada em 1940. Por 65 anos seu espaço serviu a outras finalidades. Abrigou a estação de transmissão da Rádio A Voz D´Oeste, em seguida, foi local de ensaios do Bloco e depois Escola de Samba Beleza Pura.

No ano de 1991, foi elevado a Patrimônio Cultural da cidade, pela Câmara Municipal do município. Em setembro de 2007 foi revitalizada e entregue à cidade como o Museu Morro da Caixa D´água Velha, abrigando, desde então, diversas exposições e eventos.

Informações para visitas:

R. Nossa Sra. de Santana, 1-105 – Centro Sul, Cuiabá – MT, CEP:78020-820

(65) 3617-1225

Horário de Funcionamento:

De segunda a sexta das 8:00h às 17:00h

Sábados e domingos das 9:00h às 17:00h

Comunicação CAU/MT

Fonte: Câmara Municipal de Cuiabá