Flyworld reúne franqueados de todo o Brasil em Foz do Iguaçu

A 7ª Convenção da rede aconteceu no final de semana de 22 a 25 de fevereiro no Sanma Hotel

Por Jordana Morbach

A Flyworld Brasil, pioneira no segmento de microfranquias no país, reuniu seus franqueados para a realização da sétima Convenção da rede. O evento, já consolidado como uma tradição da marca, tem como propósito principal o compartilhamento de conhecimento, a integração entre os membros da rede, a interação com a franqueadora e fornecedores, além de promover um destino turístico.

O local escolhido para esta edição da convenção foi o renomado Sanma Hotel, em Foz do Iguaçu, um dos destinos nacionais mais reconhecidos em todo o mundo. Segundo Márcia Ximenes, diretora de expansão da marca, reunir os franqueados em um destino tão emblemático do país contribui significativamente para a promoção deste destino. “Em um cenário em que as redes sociais têm grande relevância, levar nossos franqueados a um destino tão significativo para o Brasil certamente resulta em um aumento nas vendas para eles, além de agregar valor à proposta de trabalho da convenção”, destaca a executiva.

Durante o evento, os franqueados não apenas participaram de reuniões e palestras, mas também tiveram a oportunidade de explorar os principais pontos turísticos de Foz do Iguaçu, incluindo a imponente Usina de Itaipu, as deslumbrantes Cataratas do Iguaçu – com direito ao passeio do Macuco, o histórico Marco das Três Fronteiras, os principais pontos de compras no Paraguai, entre outros. A experiência foi cuidadosamente planejada para exemplificar aos franqueados as possibilidades que podem oferecer aos seus clientes ao promoverem destinos turísticos.

Com o intuito de manter a rede atualizada sobre as novidades e tendências do mercado e apresentar o amplo leque de produtos e nichos exploráveis, a convenção proporcionou aos agentes de viagens uma vasta gama de conhecimentos e oportunidades de networking. “O mercado turístico está em constante movimento, e para que os agentes de viagens alcancem o sucesso, é essencial que estejam sempre atualizados. As tendências mudam, os perfis dos viajantes evoluem, e nossos fornecedores estão constantemente lançando novos produtos para atender à demanda. Conhecer todo esse leque de opções e selecionar aquelas que melhor se adequam aos clientes de cada franqueado é fundamental. Esse é um dos principais objetivos de nosso evento: apresentar as diversas alternativas disponíveis no mercado”, comenta a diretora.