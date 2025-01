Flúor: Qual a função para a saúde bucal e a partir de qual idade seu uso é indicado?

Por Camila Crepaldi

Mineral que, ao ser aplicado nos dentes, ajuda a fortalecer o esmalte dentário, tornando-o mais resistente ao ataque dos ácidos produzidos pelas bactérias na boca. Estamos falando do flúor, um dos componentes mais eficazes na prevenção de doenças bucais, especialmente a cárie dentária, conhecida desde a mais tenra idade.

Presente em cremes dentais, enxaguantes e tratamentos profissionais, o flúor possui propriedades que ajudam a proteger os dentes contra os danos causados pela ação de ácidos produzidos pelas bactérias na cavidade bucal. Seu uso regular é fundamental para a manutenção da saúde bucal, prevenindo problemas como cárie, sensibilidade dentária e doenças gengivais.

“Sua ação se dá quando, junto a outros minerais, como o cálcio e o fosfato, penetra na estrutura do esmalte dentário, remineralizando as lesões iniciais de cárie antes que se tornem cavidades. Além disso, o flúor também age inibindo a capacidade das bactérias de produzir ácidos, o que reduz o risco de desenvolvimento das lesões de cárie”, conta o cirurgião dentista e professor do curso de Odontologia da Unic Beira Rio, Evaristo Volpato.

Quanto à recomendação do uso adequado, o dentista explica que o flúor é particularmente eficaz quando usado regularmente, realizando a escovação ao menos duas vezes ao dia, e complementando com o uso de fio dental para garantir uma higiene bucal completa. “A eficácia do flúor na prevenção de cárie é amplamente comprovada por estudos científicos, assim como a segurança do seu uso. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reforça a importância do uso do flúor como medida preventiva, destacando que ele pode reduzir significativamente a incidência de cárie em crianças e adultos. No entanto, é importante utilizar produtos com flúor de acordo com a recomendação de um profissional de saúde bucal”, esclarece o especialista.

A recomendação da Associação Brasileira de Odontopediatria é de que todas as crianças passem por consulta com um dentista ao completar um ano. Depois disso, o acompanhamento deve ser feito de acordo com as particularidades de cada caso ou minimamente a cada seis meses. E, ao contrário do que alguns pensam, crianças pequenas devem sim fazer uso de cremes dentais com flúor. “A atenção começa a partir do momento em que os primeiros dentes decíduos (dentes de leite) começam a surgir, geralmente por volta dos 6 meses de idade. Nessa fase, o uso do flúor pode ser feito por meio de cremes dentais contendo a concentração mínima de 1000 ppm de fluoreto. No entanto, deve-se evitar que a criança engula o creme dental, especialmente nos primeiros anos de vida, para prevenir o risco de fluorose dental”, destaca Evaristo.

