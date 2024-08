Flashback histórico promete agitar a noite cuiabana

Reviva os melhores momentos dos anos 60, 70, 80 e 90 com os maiores hits e DJs da região

Por Patricia Xavier

Prepare-se para uma noite inesquecível de muita música e nostalgia boa! No dia 24 de agosto, a partir das 22hs, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá-MT, acontecerá o FlashBack Décadas do Ouro, com as melhores músicas dos anos que marcaram gerações.

Com um line-up musical de tirar o fôlego, o evento reunirá os melhores DJs da região, como DJ Cleyton 7, DJ Gilmar e DJ Serginho Moraes e participação especial de Christian Sanfoneiro, que farão o público relembrar os grandes sucessos dos anos 60, 70, 80 e 90.

Com a expectativa de reunir 600 pessoas, o evento será open food com comida de boteco e sobremesas que remetem à infância. Com reservas de mesas, a estrutura oferecerá pista de dança, espaço lounge, bar de drinks e variedades de bebidas (vendidas à parte) e Instagramável, para fazer aquele registro e publicar nas redes sociais. E para fechar a noite, terá um delicioso café com bolo de arroz cuiabano.

“A ideia é proporcionar uma volta ao tempo e entrar no clima das décadas de ouro. Desde a decoração, músicas e roupas, todo o ambiente remeterá aos bons tempos do passado. Além de toda a atração, será realizada uma premiação para a melhor caracterização da época, masculino e feminino. Além de sorteios de brindes para aniversariantes do mês agosto que estiverem aproveitando a festa. Será uma noite inesquecível”, destacaram os organizadores Juliana Maia e Dr. Marcelo Maia.

O maior flashback de Mato Grosso conta com o apoio da Rádio Cultura FM, Beta Cell Center Diabetes e Endocrinologia, Ginco e Laboratório Carlos Chagas. Parceiras da Sabin – Diagnóstico e Saúde, Megami Shoes, Satomi Salão de Beleza, Dom Manuel Moda Masculina, Sorpan e Trescinco Ariel.

Não perca essa oportunidade de reviver os melhores momentos da sua vida ao som de Total Eclipse Of The Heart, Nikita, I Want To Break Free, Take My Breath Away, Girls Just Wanna Have Fun, Take On Me, Thriller e muito mais.

Os ingressos já estão no 2º lote no valor de R$ 170 (open food – 23:30 às 01:30 incluindo caldos, petisco e sobremesas). Postos de vendas no site https://bilheteagora.com.br/comprar/1758/decadas-de-ouro-flash-back, Dom Manuel e Restaurante Mahalo.

Reserva de mesas e informações pelo telefone (65) 99201-8940.

Serviço:

O QUE: FlashBack Décadas do Ouro

QUANDO: 24 de agosto

HORÁRIO: A partir das 22hs

ONDE: Centro de Eventos do Pantanal – Cuiabá