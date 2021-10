FIT Lucas do Rio Verde é oportunidade para ecoturismo no interior do Mato Grosso

Potência industrial, a cidade também atrai turistas por suas belezas naturais

Publicado por: Rosano Almeida

Por Agatha Antunes

Lucas do Rio Verde é uma das maiores produtoras de soja do Brasil e não para de crescer nos setores de indústria e agronegócio. Porém, a jovem e promissora cidade do interior mato-grossense também guarda muitos segredos para os fãs do ecoturismo, como o Parque Municipal dos Buritis, uma reserva de mata nativa com um circuito de trilha oval com cerca de 2.800m de extensão em uma área de 98,0 há, onde é possível observar de perto a fauna e a flora silvestre.

Um pouco mais distante do centro, a Usina Hidroelétrica Canoa Quebrada, que abastece a cidade, serve como opção de lazer, especialmente para passeios de barco e jet-ski. Já nas águas limpas do Rio Verde, que dá nome à cidade é possível andar de caiaque e pescar aos finais de semana.

O Lago Ernani José Machado, cartão postal da cidade, é outro importante ponto para o turismo e a cultura local. Localizado no coração da cidade, serve como ponto de encontro e local dos eventos esportivos, artísticos e culturais e proporciona uma bela caminhada por áreas arborizadas.

Para hospedagem, o FIT Transamerica Lucas do Rio Verde oferece serviços para uma experiência de estada prática e descomplicada com preços acessíveis. O hotel está a 9 minutos de distância do Aeroporto Municipal de Lucas do Rio Verde Bom Futuro, 5 minutos do centro financeiro e próximo à diversas opções de bares, restaurantes e lojas. Suas acomodações estão disponíveis nas categorias standard e adaptada para PCDs e são equipadas com estação de trabalho, TV a cabo, minibar, ar-condicionado e kit de amenities.

Para mais conforto, o hotel disponibiliza estacionamento e sala de eventos. Quando o assunto é gastronomia, o hóspede pode contar com o restaurante para um café da manhã prático e rápido, exclusivo da marca FIT Transamerica com estações de lanches no conceito grab and go.

FIT Transamerica Lucas do Rio Verde