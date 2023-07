Fiagril investe na produção de energia renovável para atender filiais

Empresa investiu mais de R$ 12 milhões em projeto que deverá ser concluído até agosto

Em sintonia com a tendência mundial de preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, a Fiagril está implementando um projeto de instalação de uma usina fotovoltaica para atender o consumo de energia de suas filiais de insumos e grãos de Mato Grosso.

O projeto já está em andamento e tem previsão de conclusão para o mês de agosto. O investimento é de R$ 12,3 milhões para a instalação da usina no município de Lucas do Rio Verde (330 km de Cuiabá), anexa à fábrica de biodiesel da Fiagril.

Além da produção de biocombustível, a empresa é referência na distribuição de insumos agrícolas, assistência técnica ao produtor e na originação de grãos. Com mais de 35 anos de atuação no mercado, a Fiagril está presente nos estados de Tocantins, Pará e Rondônia, além de Mato Grosso.

De acordo com Henrique Alexandre Mazzardo, CEO da Fiagril, o investimento na implantação da usina neste momento se dá pela expansão da empresa, que passou de 20 para 26 filiais, e dos seus esforços para crescer de maneira mais sustentável, tanto do ponto de vista ambiental e social, quanto do ponto de vista econômico.

Com isso, a Fiagril quer ampliar sua contribuição para a preservação do meio ambiente, com a produção de energiarenovável, alternativa e limpa através da implementação da usina fotovoltaica, que tem capacidade de 2.533 KWP (quilowatt-pico).

A iniciativa vai possibilitar maior eficiência energética, com uma economia de 42% em 25 anos, a partir de 2023, na conta de energia das filiais da empresa, informou o CEO.

“A sustentabilidade está no nosso propósito, que é transformar vidas conectando a produção sustentável com o mundo. Então, está em nossas metas buscar esforços para implantar ações mais sustentáveis, dentre elas a utilização de energia solar”, afirmou Henrique Alexandre Mazzardo.

Além da adoção de fontes renováveis de energia, a Fiagril já integra outras associações e iniciativas em prol de ações mais responsáveis do ponto de vista ambiental e social.

A empresa é participantedo Pacto Global das Nações Unidas e signatáriada Moratória da Soja, além do Programa Agro Plus. Todas são ações voltadas em torno do compromisso socioambiental.

