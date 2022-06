Faustão já é responsável por mais da metade do faturamento da Band

Publicado por: Rosano Almeida

Por Paulo Amorim

O programa “Faustão na Band”, atração comandada pelo apresentador Fausto Silva e que estreou no início deste ano, já responde por mais da metade do faturamento de toda a emissora. Mesmo com um patamar de audiência muito abaixo do que registrava na Globo, o apresentador mostra mais uma vez sua força no mercado publicitário.

Recentemente, o programa de Faustão na emissora da família Saad, fechou com três grandes patrocinadores: Ambev, Coca-Cola e Swift. Antes disso, o programa já tinha vendido uma cota master por R$ 89 milhões para o Bradesco. O contrato com as marcas segue até o fim deste ano.

Faustão na Band

A volta de Faustão para a Band aconteceu no dia 17 de janeiro deste ano.

Fausto retorna para a Band após 34 anos e vem acompanhado de equipe enorme com 300 profissionais, 30 bailarinas, 400 pessoas na plateia e um salário invejável.

Salário

É estimado que Fausto Silva receberá um salário de R$2,5 milhões para apresentar o novo programa. Este montante pode variar de acordo com ações publicitarias inseridas na atração.

Quadros do programa

Pizzaria do Faustão (todas as segundas)

Artistas e personalidades participam do programa enquanto se deliciam com pizza

Grana ou Fama (toda terça)

Será uma espécie de show de calouros em que artistas poderão mostrar talentos em áreas como circo, dança e canto.

Danças das Feras (toda quarta)

Nesta competição apenas dançarinos profissionais irão participar

Esta é sua vida (toda quinta)

Nova versão do Arquivo Confidencial

Churrascão do Faustão (toda sexta) “Esportistas, cantores e humoristas vão dar o pontapé inicial para o final de semana, e os telespectadores poderão fazer parte desta festa”, disse a Band sobre o churrasco semanal no Faustão na Band.

