Farmácias associadas à Farmarcas crescem 31,37% em 2020

Publicado por: Rosano Almeida

Paulo Ucelli

Com estratégias inovadoras e grande capacidade de adaptação, as farmácias das redes administradas pela Farmarcas se destacam no mercado nacional em 2020, com um crescimento muito acima do projetado pelo mercado farmacêutico. Dados apresentados recentemente pelo agrupamento apontam que a soma do faturamento das lojas nos últimos doze meses (finalizados em dezembro) cresceu 31,37%, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Isso ocorreu mesmo em um período de grande dificuldade econômica no país, com grande parte dos setores apresentando queda no faturamento. Mostrando que a administradora está em um caminho totalmente inverso do restante do mercado.

Esses resultados são reflexos da ótima gestão das lojas (a Farmarcas cresce acima do que qualquer outro agrupamento de mercado) e da disponibilização de ferramentas modernas para auxiliar no dia a dia dos associados. Outro ponto que justifica esse momento vivido é o fato das farmácias proporcionarem um item primordial para a população (medicamentos) que foi priorizado durante a pandemia.

Comparando o faturamento apenas do mês de dezembro de 2020 com o mês de dezembro de 2019 o crescimento foi de 29,12%. Atualmente a Farmarcas é formada por mais de 1.200 lojas de 11 redes (AC Farma, Bigfort, Drogarias Maestra, Entrefarma, Farma100, Farmavale, Maisfarma, Maxi Popular, Mega Pharma, Super Popular e Ultra Popular).

Contudo os dados não representam que o período foi simples para a rede. “Tivemos que nos reinventar em muitos pontos, até na estrutura das lojas. Um exemplo é que não estava no planejamento ter delivery nas farmácias Ultra Popular, mas do nada vem um vírus e diz que se não entregar vai perder faturamento. Em 15 dias montamos uma estrutura de delivery e que está funcionando muito bem”, explica Edison Tamascia, presidente da Farmarcas

Impacto nas aberturas de lojas

Um ponto que possibilitou que as lojas ligadas a Farmarcas se destacassem foi também o aprendizado constante possibilitado pela administradora para os donos das farmácias, com uma estrutura que possibilitou constantes reuniões e disponibilização de conteúdos e ferramentas online que possibilitaram uma melhor gestão no período de desafio

Com isso a empresa mantém o alto nível de profissionalismo e performance implantando um modelo de negócios de sucesso, mas sempre tendo em vista o propósito da empresa que é: “Cuidar de pessoas para inspirá-las a escreverem sua melhor história”.

Para quem deseja conhecer melhor o modelo e a história da Farmarcas, a empresa disponibiliza gratuitamente o livro De Zero a Mil Drogarias em Sete Anos, pelo link: https://www . farmarcas .com.br/livro/

