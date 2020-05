Faculdade de Tecnologia Termomecanica abre processo seletivo online para transferência externa

Publicado por: Rosano Almeida

Está aberto o processo seletivo para transferência externa de matrícula da Faculdade e Tecnologia Termomecanica (FTT), para os cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia de Controle e Automação, no período matutino, e de Engenharia de Computação e Administração, no período noturno. São 93 vagas disponíveis, totalmente gratuitas, presenciais e oferecidas no campus de São Bernardo do Campo, região da Grande São Paulo. As inscrições para este processo específico de transferência externa não tem custo, e podem ser feitas até 8 de junho de 2020, no site da FTT.

A seleção ocorrerá em duas fases: a primeira, consiste em uma prova online, dia 16 de junho, que pode ser realizada em duas opções de horários (manhã ou noite); seguida por uma entrevista, também online, pré-agendada, no dia 18 de junho, para os classificados a partir da prova citada. Os aprovados nessa etapa, passarão por avaliação de histórico escolar e planos de disciplina do curso em que está matriculado atualmente. O resultado final será divulgado no dia 24 de julho, no site da FTT.

Podem participar deste processo seletivo estudantes que estejam regularmente matriculados em um curso de bacharelado pertencente à mesma área de conhecimento do curso de interesse na Faculdade (edital disponível no site).

A FTT integra o grupo de excelência do Ministério da Educação (MEC), tem seus quatro cursos de graduação reconhecidos com nota máxima no MEC e registrou nota 4, pelo oitavo ano consecutivo, no Índice Geral de Cursos (IGC), indicador que sintetiza a qualidade de todos os cursos de graduação das instituições de ensino superior do país, em uma escala que vai de 1 a 5.

Com estrutura educacional completa e inovadora, a Faculdade conta com recursos tecnológicos avançados, tais como planta de processos de industrialização de alimentos; sistema de manufatura integrado por computador – CIM; além de laboratórios de automação industrial, informática e de gestão, onde são desenvolvidas atividades com ferramentas como AutoCad, simuladores, inteligência artificial, jogos de empresas, entre outros.

A FTT oferece ainda programa de bolsas para Projetos de Iniciação Científica, desenvolve eventos que aproximam o aluno das principais empresas do País, e atua de forma incisiva para auxiliar na colocação e recolocação no mercado de trabalho, por meio de oficinas para atualização de currículo e processos seletivos, pesquisa de vagas disponíveis, trilha de carreiras, acompanhamento de estágios etc. Atualmente mais de 75% dos alunos estão empregados ou estagiando. Além disso fomenta o empreendedorismo através de ações, programas e projetos, como a FTT Júnior.

Inscrições, edital e mais informações n o s i t e, dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail transferenciaftt@cefsa.edu.br.

Sobre a Faculdade de Tecnologia Termomecanica

Fundada em 2002, a Faculdade de Tecnologia Termomecanica se mantém com nota 4 pelo oitavo ano consecutivo no Índice Geral de Cursos (IGC), indicador de qualidade que sintetiza a qualidade de todos os cursos de graduação de cada instituição de ensino superior do país, em uma escala que vai de 1 a 5. A FTT oferece cursos gratuitos de graduação e pós-graduação.

Metade dos alunos dos cursos de graduação da FTT vem de famílias com renda per capita mensal até 1,5 salário mínimo. A instituição integra o Centro Educacional da Fundação Salvador Arena (CEFSA), complexo educacional instalado em quase 140 mil metros quadrados. Conta com laboratórios, salas temáticas, rede de bibliotecas interativas, ginásios poliesportivos, conjunto aquático, campo de futebol, pista de atletismo, estação agroambiental e um teatro com capacidade para 600 pessoas.

Sobre a Fundação Salvador Arena

A Fundação Salvador Arena é uma instituição civil, de direito privado e sem fins lucrativos criada em 1964 pelo empreendedor Salvador Arena (1915-1998), para manter atividades voltadas à transformação social nas áreas de educação e terceiro setor. Em 2017 a Fundação investiu R﹩ 11,3 milhões em 119 projetos sociais diversos, que beneficiaram mais de 254 mil pessoas no período. Entre 2002 e 2017 a Fundação aplicou mais de R﹩ 620 milhões em iniciativas para o fortalecimento do terceiro setor brasileiro e em projetos sociais nas regiões da Amazônia, Baixada Santista, Grande São Paulo e Interior, Minas Gerais, Rio de Janeiro e semiárido nordestino.

Assessoria da Fundação Salvador Arena