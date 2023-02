Existe multa para o condutor que passar no sinal amarelo do semáforo? Veja a resposta!

Por Mariana Czerwonka

Uma dúvida frequente é sobre passar no sinal amarelo do semáforo. Afinal, existe multa nessa situação? O Portal foi atrás da resposta.

Uma das primeiras coisas que aprendemos em relação ao trânsito é o significado das cores do semáforo. Desde crianças, entendemos que o vermelho significa pare, o amarelo atenção e o verde siga. Quando nos tornamos condutores, mesmo sabendo desse conceito, muitas outras dúvidas surgem em decorrência da prática de dirigir. Uma delas é sobre passar no sinal amarelo do semáforo. Afinal, existe multa nessa situação? O Portal foi atrás da resposta.

De acordo com Eduardo Cadore, especialista em Gestão, Psicologia e Direito de Trânsito, não há infração prevista na legislação nesse caso.

Já, avançar o sinal vermelho do semáforo é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47. “A cor amarela do semáforo serve como um indicativo para a parada do veículo. Essa transição (do amarelo para o vermelho) é necessária justamente para que se evite uma parada abrupta do veículo”, explica.

Conforme o Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica, a cor amarela do semáforo indica o término do direito de passagem. Nesses casos, o condutor deve parar o veículo, salvo se não for possível imobilizá-lo em condições de segurança.

“Pelo que diz a legislação, é possível cruzar o amarelo sem cometer infração, porém, não é isso que se espera. Quando avistar o amarelo, o condutor deve reduzir a velocidade e se preparar para parar. Muitos condutores acabam acelerando para aproveitar a passagem, mas, obviamente, esse vício de direção é extremamente danoso”, orienta Cadore.“

Para o especialista, é preciso acontecer uma reeducação dos condutores. “Não podemos criar o hábito, por exemplo, de sempre usar o amarelo com uma extensão do sinal verde. Diferente disso, o amarelo está mais para uma antecipação do vermelho do que uma continuidade do verde”, finaliza.

Sinalização semafórica

A finalidade da sinalização semafórica, segundo o Manual Brasileiro citado acima, é de transmitir diferentes mensagens aos usuários da via pública, regulamentando o direito de passagem ou advertindo sobre situações especiais nas vias.

Conforme a norma, as cores do semáforo indicam:

Vermelha – Indica a proibição do direito de passagem e a obrigatoriedade do condutor em parar o veículo.

Amarela – Indica o término do direito de passagem. O condutor deve parar o veículo salvo se não for possível imobilizá-lo em condições de segurança.

Verde – Indica a permissão do direito de passagem. O condutor tem a permissão de iniciar ou prosseguir em marcha, podendo efetuar os movimentos de acordo com a indicação luminosa e observar as normas de circulação e conduta.

Amarela (intermitente) – Adverte da existência de situação perigosa ou obstáculo. O condutor deve reduzir a velocidade e observar as normas de circulação e conduta.

Portal do Trânsito