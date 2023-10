Evolução das doenças exige uso de novas vacinas na suinocultura

Prevalência de novos genótipos demanda modernas formas de prevenção para os vírus que circulam nas granjas

Da assessoria

O uso de vacinas na suinocultura é determinante para o bem-estar animal, para a produtividade e rentabilidade das granjas. os vírus estão em constante evolução, exigindo uma avaliação precisa de novas vacinas e tecnologias disponíveis no mercado.

Essa avaliação é essencial para o suinocultor, pois por meio dela será possível identificar quais os principais desafios de campo que o plantel é exposto. Com estas informações o produtor pode escolher as opções mais efetivas de prevenir algumas doenças, aumentar a eficiência produtiva e minimizar os danos financeiros.

De acordo com o Assistente Técnico de Suínos da Zoetis, Kairon Franz, as avaliações de performance de vacinas e todo o protocolo vacinal devem ser realizadas periodicamente. “A sanidade é dinâmica e os desafios do plantel mudam constantemente, novas tecnologias de prevenção são determinantes para o sucesso profilático de um plantel,”, destaca o especialista.

Não basta apenas vacinar, é preciso verificar periodicamente através de avaliações de performance vacinal, se o imunizante está garantindo o melhor desempenho zootécnico no campo. “Nesse caso, é preciso fazer um delineamento experimental. Formar dois grupos, sendo um grupo teste e outro controle. E assim garantir a mínima interferência de vieses de produção, como, ordem de parto das matrizes, padronização da idade ao desmame dos manejos e ambiência”, explica o especialista.

Com esse processo, é possível analisar os indicadores zootécnicos como mortalidade, conversão alimentar, ganho de peso, custo com medicamentos, condenações ao abate e finalizando com o retorno econômico sobre o investimento.

Novas tecnologias

A tecnologia pode e deve ser um aliado do produtor que busca excelência no processo de produção. “Quando o produtor consegue investir em novas tecnologias, ele minimiza o risco de perdas de produtividade e consequentemente aumenta a rentabilidade”, finaliza o especialista da Zoetis.

Sobre a Zoetis

Como empresa líder mundial em saúde animal, a Zoetis é movida por um propósito singular: fortalecer o mundo e a humanidade por meio do avanço no cuidado com os animais. Depois de inovar maneiras de prever, prevenir, detectar e tratar doenças animais por mais de 70 anos, a Zoetis continua apoiando aqueles que criam e cuidam de animais em todo o mundo – de veterinários e donos de animais a criadores de gado e pecuaristas. O portfólio líder e o portfólio de medicamentos, vacinas, diagnósticos e tecnologias da empresa fazem a diferença em mais de 100 países. Uma empresa da Fortune 500, a Zoetis gerou uma receita de US$ 8,1 bilhões em 2022, com aproximadamente 13.800 funcionários. Para mais informações, clique aqui.