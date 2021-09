Evento reuniu médicos e especialistas para debater o uso medicinal da cannabis

Congresso, que já é referência no setor, reuniu mais de 10 mil participantes e 34 palestrantes renomados ao longo de 3 dias

Publicado por: Rosano Almeida

Por Lucila Theodoro

Organizada pela plataforma médica Dr. Cannabis, a segunda edição do CNABIS – Congresso de Cannabis Medicinal reuniu mais de 10 mil participantes, entre médicos, profissionais da saúde, pacientes e interessados em debater o uso da cannabis medicinal. Gratuito e 100% online, o evento durou três dias (03 a 05 de agosto), sendo o último exclusivo para acesso a médicos e profissionais da saúde.

Foram 31 palestras e 34 profissionais que abordaram o uso medicinal da cannabis em tratamentos e patologias, estudos de caso, revisões na literatura científica, esclarecimento de fatos e fakes, além de questões regulatórias e investimentos no mercado da cannabis.

Entre as aulas de caráter técnico-científico, o neurocientista Sidarta Ribeiro debateu se o uso da cannabis pode danificar os neurônios e a neurogênese e sinaptogênese induzidas pelos canabinoides. As aplicações da cannabis no esporte, para alívio de dor crônica, ansiedade e insônia, dermatites crônicas, enxaqueca, saúde da mulher e o sistema endocanabinoide, entre outros, também foram temas ministrados durante o II CNABIS.

Assunto cada dia mais em pauta, a regulação da cannabis também teve espaço no evento, com um painel conduzido pelo Deputado Federal Alexandre Padilha e pelo consultor e ex-diretor-presidente da Anvisa Ivo Bucaresky, que apresentaram as perspectivas para a regulação no Brasil.

Cresce interesse dos médicos pelo uso do canabidiol

Pesquisa pós evento mostrou que, entre as informações mais procuradas pelos pacientes e interessados no tema sobre a aplicação da cannabis em alguma patologia em particular, 8 em cada 10 mencionam o uso para ansiedade e insônia, seguido de dores e doenças crônicas e depressão.

Entre os médicos participantes, mais de 80% responderam ser muito provável que venha a prescrever produtos à base de cannabis nos próximos 12 meses. Enquanto 64% dos pacientes indicaram ser muito provável que venham a se tratar com esses produtos no mesmo período. “Reunimos nomes experientes e qualificados da área médica e de pesquisa para levar conhecimento e combater o preconceito e a falta de informação sobre o uso da cannabis medicinal. Neste ano, realizamos uma pesquisa com os participantes do Congresso e percebemos que há interesse em utilizar e prescrever medicamentos à base do canabidiol, mas ainda há muito para ser desmistificado. A missão do CNABIS é facilitar o acesso a informações relevantes e cientificamente comprovadas”, comenta Viviane Sedola, CEO e fundadora da Dr. Cannabis.

Os interessados em assistir ao II CNABIS podem adquirir o Acesso Premium, que possibilita acesso a todas as palestras por seis meses e certificados de participação com comprovação de horas.

Ainda em 2021, a plataforma Dr. Cannabis lança mais três cursos sobre o tema. O “Cannabis Medicinal do Zero”, exclusivo para médicos, é voltado para a capacitação de médicos na aplicação e prescrição da terapia canabinoide. “Você no Mercado de Cannabis” é dedicado àqueles que desejam começar a empreender no mercado da cannabis. E, por fim, o “Curso Regulatório de Cannabis no Brasil”, em parceria com Ivo Bucaresky, que oferece um treinamento sobre como funciona o mercado brasileiro de cannabis e quais os processos para obter licenças, registrar e regularizar o produto. Mais informações, acesse: https://cnabis.com.br/#certificado

Sobre a Dr. Cannabis

Lançada em 2018, a Dr. Cannabis é a plataforma digital que tem como missão dar acesso à cannabis medicinal legal no Brasil. Hoje conta com uma comunidade de mais de 3 mil médicos e 30 mil pacientes que se conectam, prescrevem e podem comprar produtos à base de cannabis por intermédio da plataforma. Em abril de 2020, foi pioneira no lançamento de telemedicina para a prescrição de produtos à base de cannabis. Hoje a plataforma conta com mais de 20 produtos de 7 marcas da Europa e Estados Unidos. Site: https://drcannabis.com.br

