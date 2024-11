Entenda como as Laranjinhas do Itaú Unibanco estão viabilizando o Pix por Aproximação

Líder de mercado e com mais de 1,5 milhões de maquininhas no Brasil, a Rede, operação de adquirência do Itaú, desenvolveu uma tecnologia pioneira para que os estabelecimentos possam processar a nova forma de pagamento

Da assessoria

Itaú Empresas

Já disponível em 100% das Laranjinhas, as maquininhas do Itaú Unibanco, por meio da operação da Rede, o Pix por Aproximação vem para transformar as transações presenciais, permitindo pagar via wallet apenas aproximando o celular, sem a necessidade de abrir o app no momento da compra. Tecnologia pioneira desenvolvida pelo Itaú e sua credenciadora, de acordo com as normas e regras do BACEN, a novidade pode ser utilizada por qualquer consumidor que tenha uma conta habilitada para pagamento utilizando NFC. Nas próximas semanas, ela estará disponível para todos os clientes Itaú Unibanco.

Mas você sabe como as Laranjinhas estão viabilizando essa novidade? Por serem parte da operação de adquirência do Itaú – que tem o maior market share do mercado e mais de 1,5 milhão de maquininhas espalhadas por todo o Brasil – são elas que proporcionam a conexão entre a instituição pagadora e a recebedora, ou seja, permitem realizar a transação de ponta a ponta. A Rede foi a primeira adquirente a ficar pronta para a tecnologia e habilitá-la em 100% de suas maquininhas, com uma solução agnóstica, que permite transações neste formato por qualquer banco pronto e wallet que estejam embarcados no sistema.

“O Itaú acreditou, adotou e investiu no Pix desde o primeiro momento, especialmente por seu potencial de inclusão financeira e melhoria de experiência da jornada de pagamentos. Acreditamos muito nesse potencial e no impacto positivo que ele trará para toda a cadeia de pagamentos brasileira, e trabalhamos para que ele alcance o maior número de pessoas possível; por isso, desenvolvemos nas Laranjinhas da Rede uma solução que pode ser utilizada por todos os consumidores, em qualquer instituição financeira habilitada”, afirma Angelo Russomanno, diretor de pagamentos para Pessoa Jurídica do Itaú Unibanco.

“Desenvolvemos uma ferramenta que permitiu levar para o Pix a mesma facilidade, fluidez e segurança do uso das wallets para pagamentos com cartão de crédito e débito. Com a novidade, essa tecnologia estará agora disponível para milhões de consumidores que usam o Pix como sua principal forma de pagamento. O Pix é o futuro dos meios de pagamentos no Brasil, e suas evoluções têm um potencial positivo enorme para a sociedade, facilitando as jornadas de pagamentos e recebimentos para toda a cadeia”, afirma Mario Miguel, diretor de pagamentos para Pessoa Física do Itaú.

Pix por Aproximação – mais rápido, fácil e seguro nas compras presenciais

A inovação é um passo importante para democratizar e ampliar ainda mais o uso do Pix nas transações entre consumidores e empresas. Assim como com os cartões de crédito e débito, o consumidor será capaz de realizar um Pix apenas aproximando o celular da Laranjinha, tornando a transação mais rápida. Outro destaque positivo da solução é a segurança: no caso das contas Itaú, não será necessário nem mesmo abrir o Superapp do banco no momento da compra. A autenticação de cada transação é realizada com senha do celular ou biometria do pagador, e o valor da compra será exibido no celular do cliente antes da finalização – sem a necessidade de digitar a senha bancária no aplicativo no ato da compra, normalmente realizada em um ambiente público.

Clientes Itaú, como cadastrar e usar

A solução já está disponível em 100% das Laranjinhas – as maquininhas do Itaú, operadas pela Rede. Para o consumidor utilizá-la, basta cadastrar sua conta bancária no Google Wallet – atualmente disponível em aparelhos Android – validar o cadastro no Superapp uma única vez, e realizar as transações via Pix apenas aproximando o seu dispositivo eletrônico das Laranjinhas, sem a necessidade de confirmar a transação no Superapp do Itaú. A funcionalidade está sendo disponibilizada gradualmente aos clientes e, nas próximas semanas, 100% dos clientes Itaú poderão realizar suas transações via Pix por Aproximação em dispositivos habilitados.

Vantagens

O Pix por Aproximação traz vantagens para as duas pontas, pagadores e recebedores. Para as empresas – especialmente lojistas – além da liquidação online, com o valor caindo na conta na hora, a modalidade tem tarifas reduzidas na comparação com outros meios de pagamento, o que permite a oferta de descontos nas transações. Também traz uma economia de tempo relevante, agregando rapidez à finalização do pagamento e a realização de mais transações no mesmo intervalo.

Para os consumidores, o Pix democratiza serviços financeiros e apoia na inclusão bancária, especialmente para aqueles que não possuem cartão de crédito, e a jornada por aproximação facilitará muito a experiência. Além da agilidade, para os clientes Itaú a modalidade permite não abrir o aplicativo bancário para realizar a transação.

“O pagamento por aproximação teve muita aderência entre os consumidores brasileiros – dados mais recentes do mercado apontam que 61,1% das transações no mundo físico são feitas com o uso desta tecnologia. Além de uma experiência muito fluida e rápida, que acontece em segundos, ele oferece uma camada adicional de proteção com a autenticação. Com ele, o uso do Pix no comércio tem um potencial enorme de crescimento, solucionando desafios que trarão uma experiência muito melhor para o consumidor, que faz a compra, e para o vendedor, que recebe”, reforça Mario Miguel, diretor de Pagamentos para Pessoa Física do Itaú Unibanco.

Agenda Pix de inovação

Protagonista no Brasil nos métodos de pagamento, o Itaú segue atento às necessidades dos seus clientes e as transformações tecnológicas do setor financeiro. Além do Pix por Aproximação, os clientes do banco também terão acesso, em janeiro de 2025, aos Pagamentos Recorrentes via Pix, e experiências ainda mais completas no Pague Parcelado com Pix para Pessoa Jurídica.

Sobre o Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco é um banco digital com a conveniência do atendimento físico. Estamos presentes em 18 países e temos mais de 70 milhões de clientes, entre pessoas físicas e empresas de todos os segmentos, a quem oferecemos as melhores experiências em produtos e serviços financeiros. Temos uma agenda estratégica com foco na centralidade do cliente, que passa por duas transformações: cultural e digital, ambas sustentadas na diversidade do nosso povo. Fomos selecionados pela 24ª vez consecutiva para fazer parte do Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI World), sendo a única instituição financeira latino-americana a integrar o índice desde sua criação, em 1999.

Itaú Unibanco