Empresários de Rondonópolis do setor de alimentos e bebidas se reúnem em encontro promovido pelo Sebrae/MT

Ação reuniu cerca de 20 empresários atendidos pela Rede de Agentes de Mercado para criar conexões e gerar vendas aos negócios locais

Da assessoria

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae/MT) realizou na manhã desta terça-feira (11.06) um encontro com empresários do setor de alimentos e bebidas, na agência de Rondonópolis. A ação reuniu cerca de 20 empreendimentos atendidos pela Rede de Agentes de Mercado para criar conexões e gerar vendas aos negócios locais.

A analista de Negócios do Sebrae/MT, Mônia Ramos, explicou que os encontros entre empresários são realizados com frequência para ampliar as parcerias e vendas e garantir com que a economia local seja fortalecida.

“A importância maior desse encontro dos clientes que estão sendo atendidos pelo programa Agentes de Mercado é o fortalecimento entre eles e a promoção de quem compra conseguir encontrar os produtos aqui mesmo em Rondonópolis. O Sebrae atua para promover essas parcerias entre os fornecedores locais e os estabelecimentos como supermercados, conveniências e outros. O objetivo principal é aproximar os pequenos negócios da nossa região”, ressaltou.

O programa foi criado pelo Sebrae para aproximar as empresas de micro e pequeno porte e os canais de comercialização. Ações de consultoria e encontros são realizados para que os empresários tenham acesso a mercados por meio de conexões geradas pelos agentes e consultores do Sebrae. A coordenadora local dos agentes, Edcleide Nobre, afirmou que as conexões são fundamentais para o desenvolvimento econômico dos pequenos negócios da região.

“O encontro é promovido para que os empresários consigam fazer conexões e, principalmente, possam fazer vendas. Durante a ação, eles apresentam o seu produto para a comunidade local e conseguem fazer negócios com os próprios parceiros da cidade ou da região. Essa troca contribui para que as empresas consumam produtos locais e faz com que os recursos fiquem no município”, disse.

A proprietária da empresa Temperos Verdão, Daiana Oliveira, esteve presente no encontro e disse que a ação foi interessante para estreitar novos contatos.

“O Sebrae/MT já auxilia na gestão da minha empresa, então eu já tive consultoria financeira, eu fiz a minha nova rotulagem e a minha tabela nutricional com a instituição e sempre recebo muito apoio e orientação quando preciso. Esse encontro de hoje foi muito interessante porque tivemos o contato com os empresários da nossa cidade para apresentar nossos produtos. Tivemos a oportunidade de mostrar que comprar da empresa local é uma facilidade maior pela questão da entrega e agilidade”, comentou a empresária.

O empresário Rafael Vilela, proprietário da Cocolândia, esteve presente no encontro para conhecer os produtos dos empreendimentos e fazer novas parceiras. Durante a apresentação, ele ressaltou as soluções que utilizou do Sebrae/MT para fortalecer o próprio negócio.

“Eu sempre busquei muitos projetos do Sebrae, desde criação de logomarca, processo de produção, desenvolvimento comercial, criação de site, fiz também o Empretec e já participei de diversos cursos e encontros. Essa troca de experiência promovida pelos encontros é muito enriquecedora e nos ajuda muito porque podemos ouvir conselhos e histórias de pessoas mais experientes e também fazer parcerias”, afirmou.

O Sebrae/MT oferece soluções como cursos, consultorias, missões técnicas, eventos e programas aos pequenos negócios de diversos segmentos. Para conhecer as soluções disponíveis, é possível entrar em contato pelo telefone 0800 570 0800 ou procurar as agências e unidades disponíveis em todo o estado.

Imprensa do Sebrae/MT