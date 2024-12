Empresa de cosméticos da Gloria Pires lança Óleo Glorioso, produto natural com ativos da Amazônia

Com ativos como o mulateiro e óleos orgânicos, o novo produto da Bemgloria promete aumentar a vitalidade da pele, além de agir na cicatrização e regeneração celular

Por Giovanna Rebelo

A Bemgloria, empresa da Gloria Pires focada em cosméticos veganos para cabelo e rosto, feitos a partir de ativos da Amazônia, acaba de lançar seu mais novo produto: o Óleo Glorioso . Desenvolvido com uma fórmula inovadora e repleta de ingredientes naturais, ele promete regenerar a pele, combater sinais de envelhecimento e promover hidratação profunda, tudo isso de forma ética e sustentável.

Gloria Pires, fundadora da empresa, explica que o lançamento é uma continuidade do compromisso da marca em valorizar a biodiversidade amazônica e oferecer soluções de cuidados com a pele que respeitam o meio ambiente.

O destaque da fórmula do Óleo Glorioso é o Mulateiro, ativo amazônico coletado de forma sustentável por uma cooperativa no sul do Amazonas. Conhecida como a “árvore da juventude”, ele é rico em compostos que ajudam a aumentar os telômeros da pele, conferindo maior vitalidade e resistência. “Sempre busquei alternativas naturais e sustentáveis para cuidar da pele. A descoberta do poder do Mulateiro foi um ponto de virada, e agora posso compartilhar essa fórmula única com todos”, conta Gloria Pires.

Além do Mulateiro, o Óleo Glorioso combina outros ingredientes potentes e benéficos para a pele. O óleo de girassol, rico em ômegas 3, 6 e 9, tem um alto poder hidratante e cicatrizante, sendo ideal para regenerar tecidos e melhorar a aparência da pele. O óleo de copaíba, com suas propriedades regeneradoras de tecidos, e o óleo de coco orgânico, que proporciona nutrição profunda, complementam a ação hidratante e nutritiva da fórmula.

O produto também conta com o breu branco, resina amazônica de propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e analgésicas, que ajuda a suavizar a pele e aliviar irritações. Para potencializar seus efeitos, o Óleo Glorioso tem a adição de ozônio, que combate bactérias e auxilia na prevenção de acne, promovendo uma pele mais limpa e saudável.

Com uma proposta de ser um produto versátil, o Óleo Glorioso pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo, e até nos cabelos, para proporcionar brilho e maciez. A fórmula, livre de petrolatos e composta por ingredientes 100% naturais e orgânicos, é indicada para todos os tipos de pele e promete trazer resultados visíveis já nas primeiras aplicações.

O Óleo Glorioso está disponível no site da Bemgloria, por R$ 99,90, em preço promocional de lançamento.

“Com esse lançamento, reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade, garantindo que todos os ingredientes sejam provenientes de fontes responsáveis e éticas, sempre com o objetivo de promover um impacto positivo tanto para os consumidores quanto para o meio ambiente. A Bemgloria nasceu com o propósito de oferecer cosméticos que valorizam a beleza natural, respeitando a diversidade da floresta amazônica e a riqueza de seus recursos”, finaliza Gloria Pires.