Empresa britânica de cirurgia robótica investe R$100 milhões no mercado brasileiro com o objetivo de democratizar o segmento

Brasil é o 11 o país a introduzir Versius, que já conta com mais de 5.000 casos clínicos concluídos no mundo. No Brasil, cerca de 90 procedimentos foram realizados em diferentes especialidades médicas com a inovação recém-desembarcada.

Por Claudia Alves

A CMR Surgical, empresa global de cirurgia robótica com sede no Reino Unido, concluiu o processo de importação e de instalação das primeiras unidades do sistema robótico Versius® no Brasil e comemora a realização de cerca de 90 procedimentos cirúrgicos em dois meses. A empresa está investindo R$100 milhões no mercado brasileiro.

“Queremos democratizar o acesso as cirurgias robóticas por meio de modelos financeiros flexíveis para a obtenção do Versius® por hospitais de diferentes portes, permitindo que o sistema robótico chegue a mais centros médicos e pacientes de todo o país”, destaca Mario Ferradosa, Head of Commercial da CMR Surgical na América Latina.

O Brasil é o 11o país a introduzir Versius® e a inovação já é utilizada em hospitais na Europa, Austrália, Índia, China e Oriente Médio contabilizando mais de 5.000 casos clínicos concluídos em cirurgias gerais e especializadas, como colorretais, gastrointestinais, ginecológicas, urológicas e outras.

No Brasil, o Dr. Deusdedit Cortez Neto, cirurgião urológico com 20 anos de carreira, realizou o primeiro procedimento de prostatectomia com Versius® nas Américas. “Fizemos muitas horas de treinamento com simuladores, uso extensivo do Versius® em modelos anatômicos cirúrgicos que mimetizam os procedimentos reais e permitem que façamos a primeira cirurgia como se já tivéssemos realizado diversas outras, trazendo enorme segurança tanto para o médico quanto o paciente”, destaca o especialista.

O cirurgião urológico conta que o primeiro paciente teve alta hospitalar com apenas um dia de internação, o que comparado com a cirurgia aberta representa a metade do tempo. “Ele também ficou um período menor com a sonda vesical — que auxilia na cicatrização da próstata durante o pós-operatório, e já retomou às suas atividades cotidianas”, conta Neto.

Segundo o especialista, a urologia é um campo amplo para a realização das cirurgias robóticas minimamente invasivas, mas ainda pouco explorada. A estima é que no mundo são realizadas menos de 10% desta forma. “Destaco como diferenciais no Versius® a maior acessibilidade a espaços menores com maior articulação dos movimentos, pois estes pontos são grandes aliados da cirurgia de próstata quando é necessário reconstruir tecidos”, conclui Neto.

A educação profissional para capacitação com Versius, realizada pela CMR Surgical, em parceria com centros médicos e preceptores de diferentes regiões do país, permitirá que mais cirurgiões tenham acesso à essa tecnologia. “Democratizar significa ampliar o acesso a toda a pirâmide social e de especialidades médicas-hospitalares, e estamos só começando”, reforça Mario Ferradosa, Head of Commercial da CMR Surgical na América Latina.

Sobre Versius

O sistema Versius® é formado por três braços robóticos para instrumentos e um braço para a câmara endoscópica. Eles podem ser conectados a diversos instrumentos cirúrgicos. Os instrumentos, de apenas 5 mm, são totalmente articulados e menores do que os existentes em outros sistemas robóticos.

Por meio dos seus braços e endoscópio, o Versius® proporciona maior mobilidade ao cirurgião, permitindo que ele utilize apenas o número de braços necessários para o procedimento que será realizado. Pensando no conforto do cirurgião durante o procedimento, o Versius® possibilita que ele escolha a melhor posição durante a cirurgia, sentado ou em pé, contando com a prontidão e a precisão de instrumentos totalmente articulados.

Com visão 3D de alta definição, controle de instrumentos fácil de usar e uma escolha de posições de trabalho ergonômicas, o Versius® reduz o desgaste físico do cirurgião durante os procedimentos. O sistema permite acessar áreas mais difíceis do organismo e minimiza o trauma por meio de incisões menores.

O Versius® capta dados significativos com seu amplo ecossistema digital para apoiar a aprendizagem contínua do cirurgião. Por meio dos aplicativos Versius Connect e Versius Trainer e do registro clínico CMR, Versius® disponibiliza uma riqueza de conhecimentos para melhorar os cuidados cirúrgicos.

Sobre a CMR Surgical

A CMR Surgical (CMR) é uma empresa global de dispositivos médicos dedicada a transformar a cirurgia com Versius®, um robô cirúrgico de última geração.

Com sede em Cambridge, Reino Unido, a CMR está comprometida em trabalhar com cirurgiões, equipes cirúrgicas e parceiros hospitalares para fornecer uma ferramenta ideal para tornar a cirurgia robótica de acesso mínimo universalmente acessível. Com Versius®, a empresa tem a missão de redefinir o mercado de robótica cirúrgica com uma tecnologia prática e inovadora.

Fundada em 2014, a CMR Surgical é uma sociedade limitada privada apoiada por uma base internacional de acionistas.