Equívoco ou conotação social? Sentido figurado ou não, a forma que a sociedade e os indivíduos nela ambientados relacionam e interpretam o “empoderar”, abre um leque de comportamentos relacionados a um condicionamento imposto por padrões, sejam eles físicos ou materializados.

Muitos buscam a aprovação de outros para se sentirem validados, e assim sentirem-se empoderados. O conceito de Empoderar que traz a literatura, nada mais é que, a ação de se tornar poderoso. Esse poder que parte da sociedade tanta busca alcançar através do ter, têm tornado aos seus, seres habituados a um mecanismo de busca constante pela aceitação de si em grupos envoltos.

Embora esse poder seja um fator importante de contribuição para a autoestima de muitos, não podemos deixar de relacionar a autonomia, confiança e resiliência como fatores de grande importância na construção dessa identidade.

Lembre-se: Empoderamento Não é Validação Pessoal: Para compreender a diferença do termo “empoderamento”, é importante esclarecer que a distinção fundamental entre esses conceitos pode se destacar de maneira crucial. Empoderamento: É a construção de uma força interna.

O empoderamento é um processo que visa fortalecer os indivíduos, grupos ou comunidades, capacitando-os para tomar decisões, assumir o controle de suas vidas e agir de forma independente.

Este processo envolve diversos elementos: Autoconfiança: O empoderamento começa com o desenvolvimento da autoconfiança. Isso implica acreditar em suas próprias habilidades e capacidades. Conhecimento: Para se capacitar, é essencial adquirir conhecimento e informações.

Quanto mais uma pessoa ou grupo sabe, mais capaz é de tomar decisões corretas. Autonomia: O empoderamento promove a autonomia, permitindo que as pessoas tomem as decisões de suas vidas, definam metas e sigam seus próprios caminhos. Resiliência: A capacidade de enfrentar desafios e superar obstáculos é uma parte importante do empoderamento. A resiliência permite que as pessoas continuem avançando, mesmo diante de dificuldades.

