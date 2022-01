Embarque e desembarque dos voos internacionais da GOL passam a ser feitos no Terminal 2 de Guarulhos a partir de 5 de janeiro de 2022

Publicado por: Rosano Almeida

Por Porter Novelli

Em concordância com as diretrizes da GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos (GRU), a GOL Linhas Aéreas retorna a fazer o embarque e desembarque de todos os seus voos internacionais no Terminal 2 – Check-in C a partir de amanhã, quarta-feira (05/01/2022). A medida foi tomada em razão do considerável aumento das operações no principal aeroporto que atende à capital paulista, em tempos de retomada consciente das viagens de lazer e corporativas.

Os voos internacionais da GOL estavam suspensos desde março de 2020, como consequência da pandemia do coronavírus, e estão sendo retomados, gradativamente, desde o último bimestre de 2021. As operações da Companhia para o Uruguai (Montevidéu), República Dominicana (Punta Cana) e Argentina (Buenos Aires), destinos a partir de Guarulhos para os quais a GOL voltou a voar até o momento, encontravam-se no Terminal 3 do aeroporto que é um dos seus principais hubs. A partir de 05/01, serão realizadas exclusivamente no Terminal 2, no qual a empresa também opera seus voos domésticos.

Aos seus Clientes, a GOL está informando sobre a transferência do terminal para embarque e desembarque internacional via site, canais digitais e avisos de check-in, além de comunicado no próprio Terminal 2, que passa a conglomerar todas as operações da Companhia.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL Linhas Aéreas é a maior Companhia aérea do Brasil e líder no segmento corporativo e de lazer. Em 20 anos de história, democratizou o transporte aéreo no país e se tornou a maior empresa de baixo custo do setor, com a melhor tarifa da América Latina. A Companhia mantém alianças estratégicas com a Air France e KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de Ser a Primeira para Todos, a GOL tem investido continuamente em produtos, serviços e atendimento para oferecer a melhor experiência de viagem aos seus passageiros. É a primeira empresa aérea da América Latina a oferecer aos seus Clientes a possibilidade de compensação voluntária da emissão de carbono de seus voos, entre outras iniciativas de ESG. A GOL prioriza a comodidade e o bem-estar, liderando em conforto com a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; conectividade e entretenimento, oferecendo a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo grátis; o melhor programa de fidelidade do mercado — SMILES, recentemente incorporada à GOL – e um atendimento ao Cliente reconhecido e premiado por diversas organizações, como ANAC, Reclame Aqui e Fórum Brasileiro de Relacionamento com o Cliente. No segmento de transporte e logística de cargas, a GOLLOG possibilita a captação, distribuição e entrega de encomendas para diversas regiões do País e exterior. Internamente, a GOL tem uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da Companhia. Atualmente, a frota da GOL consiste em 129 aeronaves Boeing 737, sendo 91 do modelo 737-800, 23 do tipo 737-700 e 15 aeronaves MAX.