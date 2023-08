Em franca expansão internacional, CleanNew tem inaugurações previstas na Europa, África e Ásia

A rede conta com 13 unidades no exterior e planeja abertura em todos os continentes

Por Jullia Nascimento

Com apenas R$3,5 mil de investimento e um sonho de fazer dar certo, o empresário Fritz Paixão criou a CleanNew, hoje uma das principais redes de higienização e blindagem de estofados do país. Com forte identidade de marca e modelo de negócio inovador, a rede vem atraindo os olhares dos investidores, principalmente dos estrangeiros. Em um momento importante de internacionalização dos negócios brasileiros, a franquia vê seus números crescerem em todo o mundo, com faturamento de R$30 milhões em 2022 e previsão de R$50 milhões para 2023. Com inaugurações previstas na Europa, Emirados Árabes para este ano, a franquia pretende finalizar o ano com 6 novas operações internacionais.

A marca, que atua desde 2015, começou a expansão para outros países em 2019 na Colômbia e, desde então, segue o plano para os demais continentes. “Levar a marca para todos os cantos do mundo é muito importante para nós. Com o aumento da atuação do franchising em outros países, algo em torno de 16% em 2022, enxergamos que esse movimento de internacionalização tem dado cada vez mais resultados. Fruto disso é nossa presença em países como Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Dubai, Espanha, França, Angola e agora em Abu Dhabi, Kuwait e Arábia Saudita”, destaca Paixão que também vai inaugurar uma unidade da rede em Andorra, na segunda quinzena de agosto.

O CEO, que também aposta na forte presença nas redes sociais como estratégia de marca, divide com mais de 370 mil seguidores, o que reflete em seis milhões de visualizações por mês, sua rotina de trabalho e o sucesso da franquia. Entre os conteúdos postados estão mensagens motivacionais, momentos de trabalho e algumas dicas que servem de inspiração para quem deseja trilhar o mesmo caminho. “É importante para quem nos acompanha enxergar esse lado mais humano. A visão de que um CEO deve ser engessado e transmitir apenas a imagem de um executivo muda completamente quando nos mostramos próximos aos seguidores e dispostos à essa troca. Dessa forma, também conseguimos divulgar a marcas e trazer para perto potenciais parceiros e investidores, inclusive de outros países, já que a internet nos permite atravessar fronteiras”, detalha Fritz.

Em 2022 a rede chegou em Dubai com grande expectativa de crescimento. No mesmo ano fechou uma parceria com o jogador de futsal brasileiro e master franqueado Falcão, iniciando a operação com planos de expansão para outras regiões dos Emirados Árabes. “Acreditamos muito nesta parceria e a ideia é que nos próximos anos tenhamos outras unidades no país”, explica.

Há quase dez anos no mercado e sete no franchising, sendo a única marca a oferecer serviços de blindagem de estofados e higienização, a CleanNew inaugurou este ano sua primeira fábrica, localizada em Sorocaba, interior de São Paulo. A rede de franquias chega ao varejo com produtos exclusivos para consumidor final e a expectativa é aumentar em 60% o faturamento da marca. Com um investimento de quase R$10 milhões, a meta é faturar R$50 milhões em 2023 e, em cinco anos, chegar ao montante de R$400 milhões.

“Decidimos expandir e levar nossa excelência também para quem precisa de uma manutenção mais simples e rápida. Desenvolvemos uma linha de produtos de alta qualidade com preço acessível, que pode ser utilizada para auxiliar na limpeza diária e fácil de ser encontrada. O cliente poderá adquirir os produtos pelo e-commerce e em breve em supermercados e lojas de conveniência. ”, explica Fritz Paixão, CEO, completando que a ideia é estar em mil pontos de vendas até dezembro.

Sobre a CleanNew

Criada em 2015, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves. A CleanNew está presente em 22 estados brasileiros e também no exterior, com franqueados na Colômbia, Argentina, Estados Unidos, Kuwait, Paris, Espanha, Angola, Abu Dhabi e Arábia Saudita, além de unidades previstas para Andorra, África do Sul e Dubai.