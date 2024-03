Ele deixou a advocacia para empreender no setor de costura

A rede de franquia Tem Jeito inaugura sua 10° loja

A franquia Tem Jeito, reconhecida por sua excelência no mercado de costura e personalização de roupas, tem o prazer de anunciar a inauguração de sua mais recente expansão, localizada na cidade de João Pessoa. Esta é a terceira loja aberta na região, somando-se às unidades já estabelecidas nos bairros de Altiplano e em Manaíra. A 10ª unidade da franquia abre suas portas para atender aos clientes com o mesmo compromisso de qualidade e eficiência que caracteriza a marca.

Matheus Macêdo Góes, de 30 anos e natural de Campina Grande, traz consigo uma vasta experiência no mundo jurídico, tendo sido o responsável pela assessoria jurídica da Tem Jeito desde os seus primeiros passos em 2015. Como parte integrante da equipe fundadora, Góes desempenhou um papel fundamental na formatação jurídica do modelo de franquia Tem Jeito, garantindo sua solidez e conformidade legal.

Após dedicar sete anos de sua vida exclusivamente à advocacia, Góes sentiu o desejo de explorar novos horizontes e expandir seus horizontes empresariais. Com um profundo afeto pela empresa e motivado pela clara oportunidade de crescimento proporcionada pelo modelo de negócio da Tem Jeito, ele decidiu investir e se juntar à “família sangue azul” com a abertura da 10ª unidade da franquia “A proximidade e o carinho que nutro pela empresa, bem como a evidente oportunidade de alcançar bons rendimentos, dado o sólido modelo de negócio que tem sido amplamente replicado em diversos estados do país, trazendo grande satisfação aos franqueados.”

A nova unidade da Tem Jeito em Campina Grande promete oferecer os serviços de alta qualidade e atendimento personalizado que conquistaram a confiança e satisfação dos clientes em todo Nordeste. Com uma equipe dedicada e comprometida com a excelência, a franquia continua sua trajetória de sucesso, levando soluções eficazes e inovadoras para atender às necessidades do mercado.

A nova loja está localizada na Rua Sidney Clemente Dore, nº 330, Loja 03, Edf. Magnífic Tambaú Home Service, Tambaú, João Pessoa- PB, CEP nº 58039-230.

Sobre a Tem Jeito

Há 8 anos mudando o cenário da costura e personalização de roupas, a rede de franquias Tem Jeito, nascida em Campina Grande, idealizada pelo empresário Evandro de Macedo Filho, conta milhares de clientes atendidos. O empresário viu no segmento de costura uma ótima opção para investir, já que nenhuma empresa ou costureira, realizava o serviço de costura, conserto e customização em pouco tempo, com qualidade e mantendo um ótimo atendimento com o cliente. A rede é de fácil operação, tem estrutura enxuta e simplificada, baixo investimento e alta rentabilidade.

