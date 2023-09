Efeito Gloss em evidência: TRESemmé lança a nova linha Brilho Lamelar

Trazendo tecnologia revolucionária ao Brasil, nova linha proporciona efeito gloss para todos os tipos de cabelos

TRESemmé, a marca aprovada por 9 em cada 10 cabeleireiros, introduz no mercado brasileiro a aguardada linha Brilho Lamelar, um tratamento de salão, com tendência internacional e fórmula profissional, que corrige as irregularidades na superfície dos fios, proporcionando cabelos com 7 vezes mais brilho, trazendo o desejado efeito gloss desde o primeiro uso.

A linha TRESemmé Brilho Lamelar define o primeiro passo da marca na introdução da tecnologia Lamelar no Brasil. Esta patente inovadora é composta por estruturas lamelares que atuam profundamente nos fios, preenchendo-os e selando-os de maneira eficaz. Combinada a uma nutrição intensa e imediata, essa abordagem resulta em uma superfície capilar uniforme, profundamente nutrida e com um brilho insuperável.

Introduzindo a mais recente tendência internacional do “glossy hair” no Brasil, esse efeito assemelha-se à aplicação de gloss labial, mas desta vez nos cabelos. A tecnologia Lamelar age para corrigir as irregularidades na superfície dos fios, refletindo mais luz e consequentemente, gerando o famoso efeito gloss.

Com uma linha completa de produtos para lavagem, tratamento e finalização capilar, o novo TRESemmé Brilho Lamelar é capaz de restaurar a saúde e vitalidade de cada fio, atendendo às demandas das consumidoras brasileiras, que estão em busca de cabelos brilhantes e sedosos, do liso ao cacheado. São eles:

Shampoo e Condicionador Brilho Lamelar (400 e 650 ml): Formulados com expertise profissional, essa dupla é essencial para manter a limpeza e condicionamento dos fios com acabamento gloss impecável.

Máscara de Tratamento TRESemmé Brilho Lamelar (400ml): Enriquecida com um blend exclusivo de óleos e uma fórmula profissional, a máscara de tratamento proporciona nutrição instantânea e um brilho radiante a todos os tipos de cabelo.

Para tratar e finalizar o cabelo, a linha ainda conta com uma dupla imbatível para conseguir o desejado efeito gloss nos cabelos de forma rápida e prática:

Sérum de Tratamento Brilho Lamelar (170ml): Destaque da linha, este é o único sérum de tratamento multifuncional do Brasil aprimorado com a tecnologia Lamelar e um blend exclusivo de óleos. Sua fórmula leve e versátil o torna adequado tanto para uso como tratamento ou como creme leave-in, oferecendo formas de uso versáteis e entregando o efeito de brilho insuperável.

Óleo Finalizador Nutritivo Brilho Lamelar (60ml): Enriquecido com um blend de óleos de macadâmia e coco, sinta o toque de uma finalização profissional em casa. Com propriedades que nutrem, alinham as pontas e restauram a maciez e o brilho dos cabelos, o Óleo Finalizador proporciona o efeito gloss instantâneo, sem pesar, quando e onde você quiser.

A linha Brilho Lamelar TRESemmé já está disponível para venda nas melhores farmácias, perfumarias e supermercados, permitindo que as consumidoras brasileiras experimentem a inovação do brilho gloss em seus cabelos.

