Doadores de sangue podem viajar no verão com 50% de desconto em plataforma de viagens

Para celebrar o mês do Dia Nacional do Doador de Sangue, a wemobi, startup de transporte rodoviário, concede condição especial a quem comprovar sua contribuição para salvar vidas

Da Assessoria

Novembro marca a data em que é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue – comemorado no último sábado (25.11). O mês é estratégico para o incentivo à doação pois está próximo das festividades do fim de ano, quando a demanda cresce e os estoques diminuem. E para incentivar que cada vez mais pessoas se dirijam aos bancos de sangue para doar e agradecer àqueles que já o fizeram, a wemobi, startup de transporte rodoviário, está concedendo um desconto de 50% no valor das passagens para quem já realizou este ato de amor em setembro, outubro e novembro.

Para garantir o cupom, personalizado para cada doador, será preciso preencher um formulário com algumas informações que comprovem a doação em qualquer hemocentro do país. Os envios serão aceitos até o dia 3 de dezembro. O voucher será enviado no e-mail cadastrado no formulário e poderá ser utilizado nas compras feitas até dia 05/12 para viagens escolhidas entre 03 de janeiro a 28 de fevereiro de 2024. em todas as rotas de ‘experiência wemobi‘. O doador terá direito a um código por CPF, mas poderá utilizá-lo para comprar de uma só vez a passagem de ida e volta, ao final do fluxo de compra.

Você sabia que é capaz de salvar até 4 vidas com a sua doação? Se não doou ainda, veja algumas recomendações antes de contribuir

Estar em boas condições de saúde;

Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos;

Pesar mais de 51 quilos e IMC maior ou igual a 18,5;

Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

Não fumar pelo menos duas horas antes da doação;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Não ter tido hepatite após os 10 anos e nem expostos a doenças transmissíveis pelo sangue;

Caso tenha ficado resfriado, aguardar ao menos 7 dias após o desaparecimento total dos sintomas;

Não ter contraído malária;

Não ser portador da Doença de Parkinson;

Respeitar o intervalo de doações (mulheres 90 dias e homens 60 dias);

Grávidas e lactantes não podem doar sangue.

Conheça a wemobi

A wemobi é uma plataforma de viagens rodoviárias com um modelo de negócios prático e acessível, que oferece uma experiência de compra de passagens, atendimento e embarque 100% digital. A startup foi eleita, por dois anos consecutivos, como uma das empresas mais inovadores do país pelo Innovative Workplaces, estudo do MIT Technology Review Brasil.

Possui diversas categorias de ônibus e comercializa passagens para mais de 4 mil trechos, alcançando um total de 400 destinos entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de oferecer a facilidade de escolher alguns pontos de embarque e desembarque dentro ou fora das rodoviárias, com total segurança. Segue todas as regulamentações da ANTT e os ônibus estão autorizados a circular em todos os trechos comercializados. As viagens são garantidas, independentemente do número de passageiros.

H+K Strategies Brasil – wemobi