Doações do Brasil e enviadas pelo Movimento União BR, Simple Nutri e Avião Solidário da LATAM chegam na Ucrânia

Mais de 4 toneladas de alimentos e insumos de saúde foram doadas por meio da Campanha Juntos pela Vida

Publicado por: Rosano Almeida

Por Sthephanie Thomazini

O último balanço divulgado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) indica que o número de refugiados da guerra da Ucrânia superou os quatro milhões, o que representa o maior fluxo desde a Segunda Guerra Mundial. E, com o objetivo de trazer um pouco de esperança e dignidade para essas pessoas, o Movimento União BR, a Simple Nutri e a LATAM anunciam a entrega das mais de 4 toneladas de alimentos e insumos de saúde na Ucrânia.

A ajuda humanitária foi resultado da campanha Juntos pela Vida que contou com a apoio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), órgão do Ministério das Relações Exteriores, da empresária Maria Thereza Cunha Bueno e seu marido Hubertus von Nesselrode, da Vitamedic Indústria Farmacêutica, que pertence ao grupo José Alves, do apresentador e empresário Luciano Huck, e de cidadãos brasileiros. Além disso, teve ainda a parceria de instituições e empresas, como GRU Airport, Instituto da Criança – ONG gestora da campanha, Fermac, Ftrade, Manchester AG, Real Cestas e Luna Express.

Após a chegada em Frankfurt, na Alemanha, pelo Avião Solidário da LATAM — que partiu de São Paulo na última semana, as doações seguiram em transporte terrestre até Siret, na Romênia, onde a brasileira Maria Thereza Cunha Bueno, parceira do Movimento União BR, e seu marido Hubertus von Nesselrode, possuem uma fazenda. O local, que é próximo à fronteira ucraniana, se tornou um ponto consular oficial, além de um centro de acolhimento para os refugiados que passam pela região.

A distribuição das mais de 130 mil refeições e dos 60 mil produtos de primeiros socorros foi feita na Ucrânia por meio da Cruz Vermelha e por voluntários brasileiros que diariamente levam doações para dentro do território ucraniano. Os itens de saúde enviados, como bisturis, gazes, cateter, luvas e máscaras cirúrgicas foram solicitados diretamente pela Cruz Vermelha. A empresa brasileira Vitamedic Indústria Farmacêutica foi fundamental para realizar essa entrega.

O Movimento União BR articulou toda a logística da entrega em parceria com a Simple Nutri, LATAM e os voluntários da entidade, como o casal dono da fazenda. “Nosso objetivo maior sempre será salvar vidas. Independentemente de onde seja. Somos um hub de urgência e articulamos todos os contatos para entregar essas doações em tempo recorde.”, explica Tatiana Monteiro de Barros, fundadora do Movimento União BR.

Doações do Brasil chegam na Ucrânia para serem distribuídas para a população local (Crédito: Movimento UniãoBR e Simple Nutri)

Rafael Romano, CEO e fundador da Simple Nutri, esteve na fronteira da Ucrânia com a Romênia para acompanhar de perto a operação. “A Simple Nutri prioriza sempre estar presente na ponta entendendo de perto o que se passa, conhecendo as pessoas e o que mais estão precisando além dos alimentos. Acreditamos que estando presente, é sempre mais efetivo para se demonstrar o carinho e o cuidado com as pessoas. Essa entrega foi um esforço imenso de todos os setores da sociedade, onde mostramos mais uma vez que é possível se mobilizar pelo bem do próximo.”, conta o executivo.

Movimento União BR, Simple Nutri e Cruz Vermelha trabalham juntos para a distribuição de refeições e itens de primeiros socorros. (Crédito: divulgação)

Sobre o Movimento União BR

O União BR é um movimento nacional apartidário que reúne voluntários de todo o Brasil e foi fundado no início da pandemia no País, em março de 2020. Presente em 24 estados, já beneficiou mais de 16 milhões de pessoas e arrecadou mais de R$ 300 milhões, usados na doação de equipamentos de proteção individual (EPI), na aquisição e distribuição de toneladas de alimentos, na criação de leitos, equipamentos e insumos hospitalares e na gestão de cursos.

O Movimento União BR liderou doações de usinas e mini usinas de oxigênio para o Estado do Amazonas, na campanha SOS Manaus e auxiliou na geração de renda para os manauaras. Ademais, atuou no SOS Bahia, apoiando a reconstrução do Estado, após as fortes chuvas no sul da região, no final de 2021.

O Movimento União BR, que é parceiro do Instituto da Criança, foi vencedor do Prêmio Empreendedor Social 2020 e prêmio Escolha do Leitor de 2021; é reconhecido pela ONU como case mundial. Sua missão é realizar o trabalho assistencial, a fim de promover um legado nos lugares em que atua, formando um hub de ajuda emergencial.

Sobre a Simple Nutri

A Simple Nutri foi criada com o propósito de alimentar as pessoas ao redor do mundo de forma simples e acessível. A companhia atua com o objetivo de combater a fome e levar transformação social, sendo muito mais do que um fornecedor global de alimentos, conectando diversos setores da sociedade nesta causa.

A empresa atuou em catástrofes recentes, como no terremoto ocorrido do Haiti junto à Cruz Vermelha e nas enchentes na Bahia, em Minas Gerais e no Maranhão e nos deslizamentos em Petrópolis (RJ).

Sobre a LATAM

LATAM Airlines Group é o principal grupo de companhias aéreas da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais na América Latina e para a Europa, Estados Unidos e Caribe. O Grupo possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A320, A320neo e A319. LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as afiliadas de carga do grupo LATAM, que além de terem acesso aos porões de aeronaves de passageiros do grupo, contam com uma frota conjunta de 12 aeronaves cargueiras, que será ampliada gradualmente até totalizar 21 aeronaves cargueiras em 2023. Operam na malha aérea do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para o transporte de cargas; oferecem uma infraestrutura moderna, uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender as necessidades dos seus clientes.

O programa Avião Solidário da LATAM existe há 10 anos e coloca à disposição de diversas comunidades da América do Sul toda a experiência logística e a malha aérea da LATAM para o transporte gratuito de pessoas e cargas em emergências de Saúde, Meio Ambiente e Desastres Naturais. Está diretamente conectado com a Agenda de Sustentabilidade do grupo LATAM, que conta com metas em Mudanças Climática, Economia Circular e Valor Compartilhado.