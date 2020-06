Doações de roupas e alimentos na pandemia (Veja os locais em todo o Brasil)

O CEBRAC tem a campanha de doações todos os anos! Este ano, as doações estão ocorrendo de máscara e no estacionamento de algumas unidades

Diante disso, diversas famílias de Norte a Sul do país ficaram sem alimentos e mantimentos. Para agravar a situação, os termômetros já começaram a registrar temperaturas mais baixas e sem recurso, as famílias ficam sem roupas para abrigar-se.

Diversas instituições e cidadãos, inclusive muitos que tiveram redução nos seus salários, se uniram para ajudar as pessoas mais vulneráveis. Desempregados, idosos, e pessoas que vivem nas ruas. “A ONU (Organização das Nações Unidas), trouxe neste ano, o tema Biodiversidade para o mundo refletir e implantar ações para preservá-la. Esse tema foi escolhido para celebrar o mês do Meio Ambiente. O curioso é que um dos fatores que fez com que os diversos tipos de coronavírus existissem é a destruição desta biodiversidade. Cuidar do planeta é cuidar da nossa saúde. Como não o fizemos, agora temos um desdobramento de cuidar do planeta e das milhares de pessoas impactadas por essa doença que precisam de alimentos, produtos de higiene, roupas, entre outros”, explica Luciana Fontes, Superintendente do CEBRAC (Centro Brasileiro de Cursos).

“O reconhecimento da dor do outro é algo intrínseco do indivíduo. Esse movimento solidário, não só de empresas como também de voluntários, é algo que faz parte da nossa forma de conceber o mundo. Somos seres coletivos. O que muda é que normalmente temos que incentivar as pessoas a pensarem no entorno. Como é feito todos os meses de Junho pela ONU que promove debates sobre o Meio Ambiente. Com a pandemia, não foi necessário instigar esses debates para as pessoas. Elas viveram e estão vivendo na prática a importância de cuidar uma das outras, e concomitantemente do Meio Ambiente. NO CEBRAC (Centro Brasileiro de Cursos) há 2 décadas promovemos ações sustentáveis por meio do nosso projeto EcoCebrac. Já faz parte do nosso calendário anual transformar os nossos alunos e parceiros em pessoas ativas nos seus meios” evidencia Jefferson Vendrametto, professor e Diretor do CEBRAC.

Veja locais para doar e retirar: *Paraná (Campo Mourão e região) – Para doar Tipo: Agasalhos/roupas

Locais: Leve Vida, Corpo de Bombeiros, Mercado Araucária, Retifica Paraná, Auto Peças Só Volks, Cebrac – Cursos Profissionalizantes, Piacentini Corretora de Seguros, Embalagens Campoplastic, Paraná Diesel Veículos, Supermercados Paraná Matriz, Supermercados Paraná Max, Supermercado Paraná Família, Super Muffato, Sicredi – Agência Lar Paraná, Fundação Educere, Cristofoli Biossegurança e Radiadores Modelo. As doações também podem ser entregues nas unidades locais do Sesc e do Senac. *São Paulo (Capital) – Para doar e retirar Tipo: Alimentos e produtos de higiene

Local: Sefras (Associação Franciscana de Solidariedade)

Endereço: Rua Hannemann, 352 – Canindé, São Paulo – SP *São Paulo (Araraquara) – Para doar (Não precisa sair do carro) Tipo: Alimentos, produtos de higiene, agasalhos, roupas e cobertores

Local: CEBRAC (Araraquara)

Endereço: Av. José Bonifácio, 409 – Centro *São Paulo (Araraquara) – Para retirar Tipo: Alimentos, produtos de higiene, agasalhos, roupas e cobertores

Se cadastrar na rede Solidariedade pelo telefone 0800-773-1145 (Recebe ligações das 8h às 18h, todos os dias, inclusive nos finais de semana). *Belém do Pará – Para doar Tipo: Cesta básica (Cada uma no valor de 30,00)

Depositar para: Banco Itaú, Ag. 7162, Conta Corrente: 13489-9. Destinatário: Movimento Comunitário Cristo Rei. CNPJ: 05.840.293/0001-39

A distribuição das cestas são feitas para a comunidade carentes de Belém