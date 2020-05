Doações da Aprosoja beneficiam 100 famílias atendidas pelo Cridac

Ação visa diminuir impactos socioeconômicos causados pela pandemia

A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) entregou, nesta sexta-feira (15.05), 100 cestas básicas, kits de higiene e limpeza, além de bebidas de soja que vão ser distribuídas para famílias atendidas pelo Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac). A ação faz parte do Programa Agrosolidário e visa diminuir os impactos econômicos e sociais causados pela pandemia do novo ‘coronavírus’ (Covid-19).

Diretor do Cridac, Luiz Antonio Ferreira, explica que são doações importantes para atender pacientes oriundos de famílias carentes e que estão sofrendo com a falta de alimentos nesse momento de crise. “Essa pandemia é um agravante social absurdo, porque as pessoas estão em casa, são pacientes de risco, não têm como trabalhar, não tem como arrecadar nada. Temos uma lista de pacientes que solicitam muitas coisas, principalmente comida. E agradecemos muito a Aprosoja, que trouxe, não só alimentos, como produtos de limpeza e a bebida de soja. Foi muito além do que a gente esperava”, enfatizou.

Além do Cridac, Aprosoja beneficiou outras mil famílias com doações de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, bebidas de soja, que foram entregues em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado e Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

“A Aprosoja se sensibilizou com a situação das famílias que estão sofrendo com a pandemia, e nesse momento de crise, vem por meio do Agrosolidário trazer um pouco de acalento a essas pessoas. Nossa cesta é bem completa, além de alimentos não perecíveis, vem com material de limpeza e higiene, e ainda entregamos a bebida de soja”, pontuou a gerente administrativa da entidade e responsável pelo Agrosolidário, Gisele Lima Bendô.

Agrosolidário – O Agrosolidário é o programa de responsabilidade social da Aprosoja. Possui três frentes de atuação, que são a distribuição de alimento à base de soja para crianças, idosos e enfermos, orientação nutricional para mães de baixa renda e ajuda financeira para iniciativas culturais que dão oportunidades às crianças carentes. Há dez anos realizando o papel social do produtor rural, o Agrosolidário atua em parceria com creches, asilos, hospitais, entidades filantrópicas, APAEs, entre outros. Atualmente são cerca de 90 instituições beneficiadas que estão distribuídas em mais de 30 cidades mato-grossenses.

