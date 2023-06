DKT South America lança plataforma com foco em saúde feminina e planejamento familiar

DKT Salú terá atendimento em tempo real para tirar as dúvidas do público feminino

Por Giovanna Rebelo

A DKT South America, empresa líder em planejamento familiar, que é detentora das marcas Prudence, Sutra, Andalan e AMIU, está lançando a DKT Salú , uma plataforma desenvolvida para atender e aconselhar mulheres. A novidade terá foco na saúde feminina e planejamento familiar, além de contar com conteúdos autênticos e todos assinados por médicos e profissionais de saúde.

Flávia Gonzalez, Gerente de Marketing Médico da DKT South America, explica que, de acordo com uma pesquisa “Jornada Digital do Paciente”, mais de 94% dos internautas brasileiros recorrem à informação de saúde na internet e com esse dado que cresce a cada ano, a empresa tem a preocupação de disponibilizar às mulheres uma plataforma com informações seguras, com muita credibilidade e atendimento humanizado em tempo real.

“As pacientes terão acesso gratuito em toda a plataforma, que conta com uma assistência de atendimento humanizada, seja para tirar dúvidas recorrentes sobre saúde feminina e até mesmo para falar sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos. Além disso, poderão contar com a ajuda da Gyna, nossa assistente virtual”, explica Flávia.

A DKT Salú será direcionada para o público feminino e terá uma equipe de atendimento disponível de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e sexta-feira, das 8h às 14h30, para esclarecer eventuais dúvidas. O atendimento pode ser feito via telefone (0800 000 3220) e WhatsApp, no número (11) 95057-1631.

De acordo com Flávia, a expectativa da DKT South America com a nova plataforma é atender e ajudar cada vez mais mulheres que estejam interessadas sobre o planejamento familiar. Além disso, quer que esse público tenha as informações necessárias para entender qual é o momento para se ter filhos ou até mesmo decidir, qual é o melhor método contraceptivo para sí própria. “Nosso objetivo é empoderar as mulheres, escutá-las e dando voz ativa para cada uma delas”, explica a Gerente de Marketing Médico.

A DKT Salú será atualizada mensalmente com conteúdos de relevância nacional e contará com a participação de um corpo clínico profissional e especializado. A empresa conta com um time de marketing que está engajado em buscar o que está sendo mais discutido na mídia e transformar em conteúdo relevante para a plataforma. Além disso, a DKT Salú vai reunir discussões recentes juntamente com o corpo clínico com foco em levar as informações mais atualizadas do momento para todas as mulheres.

Para acessar, basta clicar no link .

Sobre a DKT South America