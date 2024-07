Divino Fogão conquista selo cinco estrelas do prêmio ‘Melhores Franquias do Brasil’

Selo faz parte de premiação da Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios

Por Caroline Souza

Há 40 anos no mercado brasileiro, o Divino Fogão conquistou mais uma vez o selo cinco estrelas do prêmio ‘Melhores Franquias do Brasil’. Realizado pela Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, após pesquisa do Serasa Experian, a cotação máxima é cedida às marcas de franquias que tiveram desempenho positivo em três avaliações: qualidade da rede, desempenho da rede e satisfação do franqueado. O Divino Fogão, que é referência em sistema de buffet em shopping centers e conta com mais de 210 pontos de vendas distribuídos em todo o Brasil, foi uma das franquias reconhecidas na edição deste ano.

A empresa teve crescimento de 23% e abriu 25 pontos de vendas, sendo 17 restaurantes e oito dark kitchens em 2023. Além disso, a marca obteve um incremento de 15% nas vendas por delivery, demonstrando a força das entregas em domicílio. Para 2024, além da celebração de quatro décadas no setor de alimentação fora do lar, a rede planeja expandir a presença no Centro-Oeste, Norte e Sudeste do País, projetando ao menos 10 novos restaurantes, além de um acréscimo de 25% no faturamento.

“Por mais um ano, conquistamos o selo cinco estrelas do prêmio PEGN, que é referência no mercado de franquias, trazendo visibilidade para as marcas que recebem a cotação máxima na premiação. Ter mais esse reconhecimento demonstra que, juntos, somos mais fortes, com franqueados engajados e felizes com seus negócios. Como franqueadora, estamos sempre em busca de melhorias e inovações para a rede, visando manter a excelência para continuarmos sendo precursores no segmento de alimentação fora do lar nas praças de alimentação de shopping centers em todas as regiões brasileiras”, finaliza Reinaldo Varela, fundador e presidente do Divino Fogão.

Sobre o Divino Fogão:

Desde 1984, o Divino Fogão lançou-se no mercado com uma estratégia inovadora, servindo o que há de mais saboroso e variado da comida típica da fazenda. Hoje, o Divino Fogão é nacionalmente reconhecido por seus produtos de excelente qualidade e com sabor genuinamente brasileiro. Receitas próprias e exclusivas foram desenvolvidas ao longo dos anos, procurando atender o gosto e o paladar brasileiro. A rede conta hoje com mais de 210 pontos de vendas que incluem as operações em shopping centers e o projeto de dark kitchen, voltado apenas ao sistema delivery.



