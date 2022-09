Distrito Industrial completa 44 anos e presta homenagem a fundador Garcia Neto

A polo industrial foi criado em agosto de 1978 pelo então governador Garcia Neto que desapropriou uma área de mais de 600 hectares para incentivar a vinda de grandes empresas

Da Assessoria

Com mais de 300 empresas que geram 30 mil empregos, diretos e indiretos, além de gerar uma arrecadação para o estado de R$ 5.2 bilhões, o Distrito Industrial completou 44 anos nesta sexta-feira (26.08) e como não poderia ser diferente o ex-governador Garcia Neto foi o homenageado durante as comemorações realizadas pela Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá (Aedic). Ele foi o fundador do parque industrial, responsável pela desapropriação de mais de 600 hectares, o que incentivou a vinda de grandes empresas para o estado, numa época em que Mato Grosso ainda engatinhava na produção agropecuária.

“Um visionário”, é como o presidente da Aedic, Domingos Kennedy Garcia Sales, classifica o ex-governador por ter idealizado o distrito industrial. “Sem dúvida é o maior polo industrial, comercial e de serviços do estado de Mato Grosso, contribuindo com impostos, mais de R$ 5.2 bilhões, mais de 30 mil empregos, diretos e indiretos, dentro do Distrito Industrial, mais de 300 empresas. Então, Garcia Neto foi um visionário, quando lá atrás teve uma visão de que o estado seria um grande produtor e hoje ele teria o maior orgulho do que Mato Grosso se tornou”, afirmou durante a comemoração.

Kennedy destacou o crescimento do Distrito Industrial e falou das expectativas com a chegada do ramal ferroviário e do gasoduto. “Aedic trabalha em parceria com o governo procurando trazer toda a infraestrutura necessária para o Distrito Industrial, como o gás natural que dará um upgrade nas empresas. A previsão inicial é de 4.5 milhões m³, o que já irá beneficiar 40 indústrias logo no começou, então imagina quantas empresas não virão para cá? Ainda tem o terminal ferroviário que está chegando. Ninguém segura agora porque vamos ter como competir, com a matriz energética mais barata e logística mais barata nos tornaremos mais competitivos e iremos atrair ainda mais empresas para a região”, comemorou o presidente.

Quem também esteve presente no evento foi dona Maria Lygia de Borges Garcia, esposa do ex-governador, e nos auges de seus 95 anos e de uma lucidez admirável, a ex-primeira-dama falou sobre os feitos do marido e destacou a importância dos empresários que acreditaram neste projeto e contribuíram para o desenvolvimento do estado. “Os empresários são quem fez Mato Grosso crescer, que trouxeram as indústrias para cá, que apostaram, sem eles nada disso aconteceria”, declarou, contando que sonha em ver também uma indústria de roupas em Mato Grosso.

A senadora Margareth Buzetti, que já comandou a associação, mas está afastada para se dedicar ao mandato, falou sobre a alegria de fazer parte desta história, enalteceu o trabalho realizado pelo ex-governador e destacou a transformação pela qual passa a região. “O Distrito Industrial está sofrendo uma transformação muito grande, temos o Batalhão da Polícia Militar, o asfalto praticamente todo revitalizado, temos o gasoduto num trabalho árduo e aproveitando as palavras da dona Lygia quero reforçar que se não fossem os empresários não teria o Distrito, não teríamos tudo que acontece nesse país. Este país é maravilhoso, temos que aproveitar isso”, declarou a parlamentar.

Carlos Borges, um dos filhos de Garcia Neto, também compareceu nas comemorações e agradeceu a homenagem feita ao pai, relembrou a trajetória do ex-governador, e destacou que ele foi um político com visão empresarial. Na época, tinha ainda como slogan “Mato Grosso – solução para o Brasil”, o que já mostrava que era um visionário.

O deputado Carlos Avalone foi o responsável pela indicação sobre a necessidade de colocação de placa com o nome de José Garcia Neto, no Distrito Industrial, considerando que o local recebe o nome do ex-governador. Ele destacou ainda que este ano se comemora o centenário de Garcia Neto e falou sobre o jeito conciliador do político, que “deixou saudade e está entre os três melhores governadores de Mato Grosso”, como ele mesmo elencou.

Ainda durante as comemorações de aniversário, os participantes do evento descerraram a placa em homenagem ao ex-governador Garcia Neto, que inclusive, deu nome ao Distrito Industrial.

Participaram do evento familiares de Garcia Neto, o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, o ex-prefeito de Cuiabá, Rodrigues Palma, o diretor administrativo do MT Gás, Toco Palma, José Wenceslau de Souza Júnior, além de empresários do Distrito Industrial.