Dirigentes da CSB apresentam reivindicações dos servidores ao presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho

Da assessoria

Na noite desta quinta-feira, dirigentes da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Seccional do Estado de Mato Grosso, receberam o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho. Durante o encontro, foram apresentadas diversas reivindicações em prol dos servidores públicos.

A presidente da CSB no estado, Diany Dias, liderou a comitiva de sindicalistas que se reuniram com o deputado Botelho, buscando abrir um diálogo com o Poder Legislativo e sensibilizar as autoridades sobre as necessidades dos trabalhadores do serviço público estadual.

Dentre as principais pautas apresentadas durante a reunião, o Reajuste Geral Anual se destacou como uma das demandas centrais dos servidores. Diany Dias enfatizou a importância de se garantir um reajuste justo e condizente com a atual situação econômica do país, visando a valorização dos trabalhadores e a manutenção do poder de compra de suas remunerações.

Além disso, os representantes da CSB apresentaram outras reivindicações relacionadas às condições de trabalho, melhorias nas estruturas dos órgãos públicos, bem como a necessidade de ampliar o diálogo entre o poder público e as entidades sindicais.

O deputado Eduardo Botelho se mostrou receptivo às demandas apresentadas pelos dirigentes da CSB. Ele ressaltou que compreende a importância dos servidores públicos e afirmou que buscará analisar a viabilidade das reivindicações, considerando o orçamento estadual e as limitações impostas pela legislação vigente.