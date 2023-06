Diagnóstico Precoce do Câncer Infantil: projeto capacita proﬁssionais e estudantes de MT

Da Assessoria

O Hospital do Câncer de Mato Grosso (HCanMT), junto com o Instituto Ronald e a Bom Futuro, promoveram capacitações voltadas aos profissionais da Atenção Básica de Saúde e aos estudantes de medicina e enfermagem dos últimos períodos para identificar, de maneira precoce, os principais sinais e sintomas do câncer no público infantojuvenil.

O projeto “Promovendo o Diagnóstico Precoce do Câncer Infantil em Mato Grosso” capacitou 838 profissionais/estudantes nos municípios de Cuiabá, Matupá, Campo Verde, Nova Mutum, Sapezal e Sinop. Ao todo, a equipe do projeto percorreu mais 3.200 quilômetros, organizando uma rede de controle do câncer e promovendo um aprofundamento do tema, de modo a possibilitar o aumento das chances de cura pelo diagnóstico precoce.

As capacitações tiveram carga horária total de 4 horas e foram ministradas, em sua maioria, pelo Hematologista Pediátrico do Hospital do Câncer de MT, Dr. George Sampaio Freitas Junior. Considerando a população de 0 a 19 anos nos municípios alcançados, o projeto impactou 301.676 crianças e adolescentes indiretamente.

Inclusive, após a execução do projeto, três casos de câncer foram encaminhados para o HCanMT, um de Matupá e dois casos de Sinop. Em ambos, o Dr. George relatou que, devido o diagnóstico precoce, os pacientes chegaram com boas condições clínicas, possibilitando um tratamento em tempo oportuno e impactando significativamente nas chances de cura.

HCan