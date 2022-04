Dia Mundial do Beijo: Halls e AmPm realizam ação especial para todos os tipos de beijoqueiros

Parceria entre marcas distribui produtos gratuitos no dia 13 de abril

Por Rodrigo Dutra

Visando se conectar ainda mais com o consumidor brasileiro, Halls, marca da Mondelēz Brasil, aposta em ação especial para o Dia Mundial do Beijo. A ativação é pautada no posicionamento “Respira Fundo”, que visa momentos de confiança que não podem esperar e demandam muita atitude. Para eles, o respiro decisivo, em meio àquele “friozinho” na barriga antes do beijo, é uma ótima forma de ilustrar a sensação e mensagem da marca. Halls quer se apropriar desse “fôlego” antes das decisões, e ser aquele impulso que diz “respira fundo e parte pra cima”. A empresa uniu forças com a AmPm, lojas de conveniência dos postos Ipiranga, em uma campanha que promete esquentar a data comemorativa.

A ação ocorre no dia 13 de abril, das 00h01 – 23h59, e será válida em todas as lojas AmPm do Brasil. Para ganhar é muito fácil: basta se direcionar até um estabelecimento participante, tirar uma foto dando um beijo de qualquer tipo — na boca, na bochecha, no amigo, no parente, no crush, como preferir — e colocar a #BeijoComHallsÉLogoAli marcando o perfil de @halls e @ampmbr. Pronto, leva Halls pra casa!

Ambas as marcas têm como objetivo motivar atitudes que mudam o jogo, com consumidores que querem fazer acontecer. No caminho para o rolê ou no after, a qualquer hora, Halls e AmPm estão lá para acompanhar qualquer aventura. Por isso, decidiram se juntar para atingir os beijoqueiros do Brasil que escolhem respirar fundo e se jogar com confiança. — dia ou noite.

“Beijo tem tudo a ver com Halls, é um movimento orgânico dos consumidores junto da nossa marca e nada como o Dia do Beijo para realizarmos essa ação. Com a AmPm como uma grande aliada, também presente nos momentos de compra e consumo do nosso produto, vamos distribuir Halls aos beijoqueiros no dia 13, assumindo que somos a marca dos beijos e amassos refrescantes mais gostosos do Brasil.”, comenta Anna Carolina Teixeira, Diretora de Balas e Gomas da Mondelez Brasil.

“Não existe nada mais gostoso do que usar o dia do beijo como motivo para movimentar nossas redes sociais e nos aproximar dos nossos consumidores. A ação em parceria com Halls certamente vai gerar fluxo dentro das nossas lojas e reforçar o posicionamento das marcas. “Respira fundo” e vai que “É logo ali”, conta Viviane Athar, Head de Martech & Food da AmPm.

Em 2022, Halls pretende conectar ainda mais a comunicação aos gostos do público nacional e se jogar em ações que a consolidem como uma marca despojada, autêntica e ousada. Marcando presença nas práticas de consumo da galera jovem e independente, e always on no cenário virtual, se fortalecendo como a n°1 no mercado de gomas e balas.

A ação é válida no dia 13 de abril, até os estoques acabarem e tem limite de uma unidade por participante.

