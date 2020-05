Deputado Estadual Thiago Silva cobra revitalização do Memorial Rondon

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Henrique Pimenta

O deputado estadual Thiago Silva esteve nesta semana visitando o Complexo Turístico e Histórico de Mimoso, município de Santo Antônio de Leveger, 43 km da capital.

O parlamentar aproveitou a agenda no pantanal e visitou o Memorial Rondon. Uma estrutura metálica, no formato de uma oca (habitação indígena brasileira), suspensa sobre uma lagoa, com mais de 5 mil metros quadrados de área.

O local foi construído como uma forma de homenagear o morador mais ilustre da região, o Marechal Rondon. Mas o que era para ser um arquivo do Patrono das Comunicações está abandonado. “Fiquei muito triste em ver as condições do Memorial Rondon. Hoje, devido a pandemia não tem visitação, mas assim que tudo passar dificilmente terá condições de receber turistas. O piso de madeira está podre. Tem fezes de morcego e pombos nas paredes, no chão e até nas fotos históricas. Já procuramos o governo e vamos acionar a empresa responsável pela manutenção do local”.

Para o deputado, a memória do homem que transformou Mato Grosso e promoveu a integração de grande parte do país precisa ser preservada e mais divulgada. “Boa parte da população de nosso Estado precisa saber da importância desse grande homem para o Brasil. Defendo uma grande campanha de valorização de Rondon, como também uma melhor divulgação do Memorial Rondon, para os moradores de Mato Grosso. É um local que precisa ser mais valorizado. Parte de nossa história está arquivada neste espaço”, conta.

Turismo

Thiago Silva lembra que o Memorial Rondon é uma grande ferramenta do fomento do turismo rural num local privilegiado pela natureza. “Essa região é uma das mais belas do pantanal e o Memorial é um atrativo e tanto para estimular o turismo. Assim que a Estrada Verde [MT-040], opção de acesso entre Cuiabá a Rondonópolis estiver pronta, o fluxo de pessoas vai aumentar em mais de 100%. Mas esses turistas só vão parar para contemplar o local se tudo estiver em condições”.

