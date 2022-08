Depois de viralizar, Júlio Campos é disputado para dançar lambadão

Da assessoria do candidato

Após o candidato a deputado estadual Júlio Campos viralizar nas redes sociais e grupos de mensagens dançando lambadão, as mulheres têm disputado o postulante para tê-lo como par na dança, no ritmo mato-grossense.

O rasta pé mais recente dele ocorreu com duas eleitoras, em uma festa de santo, a tradicional Festa de São Sebastião, em Rosário Oeste.

Na festa de santo, realizada há 40 anos, também conhecida como Taboão, só foi o lambadão começar para todos entrarem no clima. E com 75 anos de idade, a animação do candidato é contagiante (veja o vídeo).

Além de Rosário Oeste, recentemente um outro vídeo, em que o candidato a deputado estadual Júlio Campos dança com uma eleitora, viralizou. Nele é possível ver o político dançando o lambadão e ouvir gritos de: “é isso aí, meu deputado.”

Proposta como candidato

Uma das propostas de Júlio Campos, como deputado estadual, é fomentar a cultura de Mato Grosso, o que inclui o lambadão.

Mato-grossense, Júlio Campos sabe da importância de incentivar os artistas locais, bem com a culinária regional. O postulante ao cargo na Assembleia Legislativa de Mato tem enfatizado que só artistas de fora têm recebido incentivo. “Temos que valorizar nossa terra, nossa cultura, nossos artistas. E eu vou lutar por isso.”