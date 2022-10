Dentista orienta melhora da higiene bucal para combater o tártaro

Esse é um dos problemas dentários mais comuns entre os brasileiros

Da Assessoria

O tártaro é um dos problemas dentários mais comuns entre os brasileiros e quando não tratado pode resultar em cáries, mau hálito, retração gengival, gengivite e perda óssea, dentre outros problemas.

Na maioria das vezes, esse problema pode ser tratado com uma limpeza ou raspagem, que pode ser feita pelo próprio dentista em consultório. A dentista do Sistema Hapvida, Rafaela Magda de Oliveira Almeida, explica que uma das maneiras de evitar o tártaro é cuidar da higiene bucal.

“Uma boa higienização da cavidade bucal dos dentes é essencial para prevenir tanto o tártaro, como qualquer outro tipo de doença na boca”, reforça a especialista. Ela comenta ainda que o trabalho de limpeza tem que ser completo, atingir todos os dentes e nos locais onde a escova de dente não possa alcançar.

Para tanto, o ideal é usar o fio dental, e ainda, conforme destaca a profissional, fazer o uso de soluções para aumentar ainda mais o grau de limpeza.

Sobre as pessoas que têm os dentes que ela classifica como “apinhados”, que é ainda mais difícil de fazer a higiene, Rafaela Almeida explica que é preciso ter o cuidado redobrado. “O que recomendamos é que nesse caso o ortodontista seja procurado para que a pessoa possa fazer um tratamento que devolva os dentes para a posição ideal”, disse.

Isso porque, esse espaçamento provoca o chamado biofilme (antes chamado de placa bacteriana), que por ser um espaço muito maior entre os dentes, propicia o crescimento do tártaro, o que pode levar a problemas mais sérios como a cárie e gengivite.

O tártaro não só prejudica a saúde dos dentes e gengiva, mas também causa sérios problemas estéticos, já que, por ser poroso, absorve manchas com facilidade, fazendo com que pessoas que fumam ou tomam muito café precisem ter o dobro de cuidado com ele.

