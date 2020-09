Delegacia 24h inaugurada em Cuiabá (MT) prestará atendimento à mulher em situação de violência

Publicado por: Rosano Almeida

Mulheres em situação de violência doméstica e sexual passarão a contar com uma delegacia que prestará atendimentos durante 24h em Cuiabá (MT). A inauguração da unidade na capital mato-grossense ocorreu, nesta terça-feira (08.09), com a presença da titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ministra Damares Alves.

“A inauguração dessa delegacia elevou o patamar de proteção da mulher no Brasil. É um espaço espetacular. Elas já vão ser acolhidas no primeiro momento que chegarem aqui. É um recado para agressores de mulheres: acabou para vocês no Mato Grosso”, afirmou.

Ao falar sobre a iniciativa, a ministra destacou que seguirá a mesma linha do trabalho realizado pelo Governo Federal, que proporcionou um novo momento para a proteção das mulheres no País. “O que está acontecendo é uma demonstração de respeito à política pública de proteção da mulher. Chega de violência contra a mulher no meu país”, disse.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também participou da inauguração da unidade. Na oportunidade, ela destacou que iniciativas como essa são fundamentais para o combate aos crimes e para que mais mulheres possam ser atendidas com sensibilidade, acolhimento e segurança.

“É assim que precisamos cuidar das famílias brasileiras: com olhar especial, dando condições para que as mulheres sejam ouvidas em ambientes seguros, com profissionais capacitados, para que suas crianças não fiquem sem atendimento especializado. Nosso desejo é que não ocorram mais casos de violência contra as mulheres, principalmente em suas casas. No entanto, caso sejam vítimas de qualquer crime, que sejam atendidas a qualquer momento com dignidade e acolhimento, como esse projeto propõe”, ressaltou a primeira-dama.

A delegacia de atendimento 24h para atendimento de mulheres em situação de violência é uma iniciativa do Governo do Estado do Mato Grosso. Também estiveram presentes: o governador mato-grossense Mauro Mendes e a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes. Maria da Penha, líder de movimentos de defesa dos direitos da mulher que inspirou a lei que leva o seu nome, acompanhou tudo de forma virtual.

Assessoria de Comunicação Social do MMFDH