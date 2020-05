Defensoria Pública disponibiliza atendimento online para cidadãos de Cuiabá e Várzea Grande

O serviço funcionará via link, no site da Instituição, e a população poderá acessar o atendimento 24h. A resposta por chat será dada no horário de expediente, 12h às 18h

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Márcia Oliveira

A partir desta terça-feira (28/04) o site da Defensoria Pública de Mato Grosso disponibiliza ao cidadão de Cuiabá e Várzea Grande o sistema de “Atendimento Online”. O serviço será oferecido por meio de um link, que conectará o cidadão a um atendente treinado para repassar informações das mais diversas, entre elas as de andamento processual, documentos necessários para iniciar ações, orientações e outras.

O sistema foi desenvolvido para ser de fácil manuseio, seguro e para oferecer aos moradores da Capital e da segunda maior cidade do Estado, mais uma opção de acesso ao órgão, enquanto durar a suspensão do atendimento presencial. Porém, após o retorno normal das atividades a previsão é de manter e aperfeiçoar a alternativa.

Inovação – O defensor público-geral, Clodoaldo Queiroz, afirma que a crise sanitária causada pelo coronavírus trouxe desafios enormes para a Instituição, entre eles, o de lidar com o distanciamento, sem deixar de atender. E que, diante das medidas necessárias para enfrentar o problema, a Defensoria Pública sempre teve em mente que jamais poderia fechar seu atendimento à população.

“Com a pandemia, buscamos acelerar projetos que em nosso planejamento estavam programados para o futuro. O atendimento online era um deles, pois permite que todo o acesso ao usuário, e o dele a nós, seja pela internet. A modalidade evita que as pessoas gastem com o deslocamento e diminui o risco de contaminação. À princípio, o projeto funcionará como um piloto em Cuiabá e Várzea Grande. Posteriormente, será levado para todo o Estado gradativamente como instrumento facilitador do acesso à justiça, mesmo após o fim do isolamento social”, disse.

O sistema foi desenvolvido para uso de qualquer pessoa que tenha internet, por meio de um navegador (Google Chrome é o mais indicado). Um aplicativo para celulares e tablets será desenvolvido futuramente.

Como Usar – Após entrar na página da DPMT: www.dp.mt.gov.br e clicar no link: “Atendimento Online¨, o cidadão escolherá a cidade onde mora: Cuiabá ou de Várzea Grande. Após fazer a escolha, o sistema perguntará se o usuário já tem um processo. Se já tiver, o sistema mostrará uma tela onde ele deverá identificar onde o processo corre, a partir dos temas com os quais a Defensoria trabalha: família, consumidor, fundiário, violência doméstica, infância e juventude e outros.

Mas, caso o cidadão não saiba qual a área em que seu processo tramita, terá a opção de clicar em “outros” e lá, um atendente o ajudará a fazer essa identificação e continuar o acesso. Após essa identificação, o sistema abrirá uma tela com solicitação de dados do atendido. Será necessário preencher seis campos com informações como nome, celular, cpf e um resumo do problema.

Essas informações permitirão que o sistema envie um SMS ao atendido, para que ele confirme que é a pessoa interessada nas informações. A partir de então, o cidadão poderá pedir a informação ou serviço que pretende e será orientado em como proceder.

Se ainda não tiver um processo em andamento, após escolher a cidade onde reside e responder que ainda não tem processo, será direcionado para a tela para escolher a área em que quer informação e depois, para o cadastro dos seus dados pessoais. O atendimento iniciará logo que responder ao SMS.

O recurso foi desenvolvido sob a coordenação da Secretaria Executiva da DPMT, ocupada pela defensora Luziane Castro, que verificou a necessidade urgente de disponibilizar o sistema, durante as restrições de circulação impostas pela pandemia de coronavírus.

“É mais uma forma de atendimento que estamos oferecendo ao cidadão que precisa de nossos serviços, neste período de distanciamento social. Atualmente estamos atendendo por e-mail, por telefone e por whatsapp e o Atendimento Online ampliará as possibilidades”, explica.

Ferramenta – Na semana passada os defensores públicos que coordenam os Núcleos de Cuiabá e Várzea Grande foram treinados para conhecer a ferramenta e poder fazer uso dela. Na sexta-feira (24), 30 servidores que atuam no atendimento ao público em núcleos das duas cidades foram capacitados para prestar o serviço. O cidadão terá contato com um atendente das 12h às 18h, mas, poderá fazer solicitações de informação no sistema por 24h.

Esses registros ficarão no sistema, o que possibilitará que o atendente entre em contato posteriormente com o cidadão, para saber qual informação ou serviço ele deseja.

“Achei a ferramenta funcional e intuitiva. Para nós possibilitará atender uma pessoa por vez, ou seja, será mais adequado e sem tumulto. E para o cidadão, evitará que venha de longe, gaste com passagem de ônibus para ter uma informação ou trazer um documento, o que acontece muitas vezes. O sistema permitirá que o atendido nos envie áudios, documentos e texto. Acredito que facilitará muito para todos”, avalia a servidora do Núcleo de Execução Penal (NEP), Bruna Melo.

Assessoria de Imprensa da DPMT