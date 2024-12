Defensor Público André Naves destaca o poder da solidariedade na inclusão social

Por Andreia Constâncio

O Dia de Doar 2024, que será celebrado em 03 de dezembro, é uma grande oportunidade de unirmos forças para transformar a realidade de milhões de brasileiros, por meio do altruísmo e da fraternidade. Este movimento, que é global e promove a cultura da doação, convida a todos para refletirem sobre como é possível contribuir efetivamente em ações que geram impacto social.

O Defensor Público Federal e especialista em Direitos Humanos e Inclusão Social, André Naves, reforça a importância da data, destacando o papel da solidariedade na construção de uma sociedade mais igualitária. Naves é um dos embaixadores do Instituto Fefig, uma Organização Não Governamental (Ong) que há anos promove mudanças reais na vida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

“O Dia de Doar incentiva empresas e indivíduos a compartilhar seus recursos, sejam eles materiais, financeiros, ou mesmo dedicar seu tempo para ajudar quem mais necessita. É uma maneira de fortalecer a empatia e a consciência social”, destaca André Naves.

Criado em 2012, o Dia de Doar surgiu nos Estados Unidos e rapidamente ganhou força ao redor do mundo. Celebrado na terça-feira após a Black Friday e a Cyber Monday, o movimento contrasta com o consumismo dessas datas, ao promover um momento de reflexão e ação solidária.

O Defensor Público, que exerce forte atuação na causa social, reforça a importância de a sociedade apoiar cada vez mais instituições voltadas à mitigar as mazelas sociais, como o próprio Instituto Fefig, que impulsiona as melhores políticas públicas em favor da educação por todo o Brasil. Desde 2018, a organização vem transformando vidas, com resultados concretos e duradouros.

“Doar é mais do que um gesto de generosidade, é uma forma de construir uma sociedade mais justa”, afirma Naves, lembrando que a doação vai além do dinheiro. “É possível contribuir com tempo, conhecimento ou até mesmo ajudando a divulgar campanhas solidárias. “Cada pessoa tem o poder de fazer a diferença, com recursos financeiros, ou doando semanalmente seu tempo para ajudar o próximo, ou mesmo divulgando e ampliando a visibilidade dos inúmeros projetos espalhados pelo país que impactam diretamente o futuro de tantos brasileiros”, ressalta.

Portanto, neste Dia de Doar, participe desse movimento. Sua doação ao Instituto Fefig pode transformar a realidade de jovens que enfrentam desafios diários em suas comunidades. Junte-se a milhares de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Para contribuir, acesse o link da campanha.

Ajude a criar um Brasil mais igualitário. “Vamos transformar o Dia de Doar 2024 em um marco para a inclusão e a mudança social”, conclui o Defensor Público André Naves.

Assessoria de imprensa do Defensor Público Federal André Naves