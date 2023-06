Deborah Secco e Bruna Surfistinha se reencontram em entrevista inédita para podcast

Por Débora Crivellaro

Mais de 12 anos depois do lançamento do filme que eternizou Deborah Secco como Bruna Surfistinha, a atriz e a ex-garota de programa estiveram frente a frente, pela primeira vez, em um podcast. O reencontro aconteceu nesta semana, durante as gravações do Acompanhadas, programa apresentado pela acompanhante Nina Sag e que teve Raquel Pacheco – nome real da célebre ex-prostituta – como co-host. Nos bastidores, Deborah ainda teve a oportunidade de conhecer Maria e Elis, filhas gêmeas de Raquel que completam 2 anos de idade em setembro.

Durante a entrevista, a convidada e a co-host, que não se viam desde antes da pandemia, mataram as saudades, trocaram elogios e declarações de afeto. “Você é uma pessoa que tem um significado enorme para mim, me sinto um pouco pertencente à sua vida. Você me contou coisas suas que impactam a minha vida de forma muito profunda e eu te acompanho de perto, tenho você num lugar muito especial” disse Deborah à Raquel. “Não fala muito senão eu choro”, respondeu, emocionada, a ex-garota de programa.

A artista ainda reafirmou sua gratidão à Raquel e disse que o período de criação da personagem e filmagens foi uma das épocas mais felizes de sua vida em termos de aprendizado. “Esse filme é sem dúvida um dos passos mais importantes da minha carreira, foi uma libertação artística. É como se eu tivesse sido de fato acreditada por mim mesma”, declarou.

A entrevista contou também com a revelação de detalhes dos bastidores do filme, alguns deles inéditos para a própria Deborah. A estrela e a ex-acompanhante também falaram sobre a possibilidade de uma sequência do filme, além dos desafios e das recompensas da maternidade. Em seu Instagram, a atriz registrou o momento do encontro com Raquel e suas filhas. “O encontro mais especial é com elas, são duas ‘coisicas’ uma mais linda que a outra. Gente, que alegria, nunca imaginei conhecer Raquel mãe! Já sinto que elas são um pouco minhas filhas também, né?”, brincou.

O episódio com Deborah Secco e Bruna Surfistinha vai ao ar no dia 12 de junho, às 19h, no canal do //www.youtube.com/@acompanhadas.podcast“> Acompanhadas no YouTube . O podcast, patrocinado pelo Fatal Model, o maior site de acompanhantes do Brasil, é um projeto apresentado por uma acompanhante e que tem o objetivo de desmistificar tabus e preconceitos da profissão, além de trazer discussões diversas sobre o mundo adulto e a sociedade em geral.

VCRP BRASIL