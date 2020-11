Danna Paola lança clipe de nova parceria com Luísa Sonza

Publicado por: Rosano Almeida

A cantora e atriz mexicana Danna Paola, que vive Lucrécia na série “Elite”, lançou sua segunda colaboração musical com a brasileira Luísa Sonza.

A dupla se juntou à espanhola Aitana para o clipe de “Friend de Semana”, gravado no México com direção de Charlie Nelson Moreno, com quem Paola já trabalhou em vários outros trabalhos musicais.

Anteriormente, a cantora mexicana já tinha colaborado com Sonza na faixa “Contigo”, que também teve participação de uma terceira integrante, a brasileira Paula Fernandes.

Além de estrelar a espanhola “Elite”, da Netflix, Paola também está na série mexicana “La Doña”, da Televisa. Mas com as produções suspensas pela pandemia, ela aproveitou 2020 para se focar na carreira musical, remixando seu EP “Sie7e”, do ano passado, e lançando muitas músicas inéditas, com parcerias internacionais.

Assessoria Pipoca Moderna